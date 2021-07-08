Илон Маск показал, как выглядела посадка космической ракеты Falcon 9 с близкого расстояния (ВИДЕО)

Основатель компании SpaceX Илон Маск показал приземление многоразовой космической ракеты Falcon 9. Видео было опубликовано на официальной странице Маска в социальной сети Twitter.

Илон Маск показал посадку Falcon 9. Фото из открытых источников

Глава компании на котором вблизи продемонстрирован процесс посадки первой ступени ракеты-носителя. Она приземлилась на посадочной площадке под названием LZ-1 на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Ракета успешно приземлилась всего менее чем через десять минут после запуска в нескольких милях стартовой площадки. Посадку запечатлела камера наблюдения.

: ракета-носитель Falcon 9 состоит из двух ступеней, одна из которых является многоразовой, а вторая после выполнения своей задачи, сгорает в атмосфере Земли. Данная ракета разрабатывалась в рамках проекта Starlink, который стартовал еще в 2014 году. Целью данного проекта является покрытие всей планеты спутниковым интернетом.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что основатель американской компании SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter новый прототип космического корабля. Данный аппарат является уже третьим прототипом и будет использован для тестирования топливной системы под стартовыми нагрузками. Она была создана полностью из нержавеющей стали и достигает в высоту 70 метров. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что известный предприниматель Илон Маск показал на фото два космических корабля производства его компании SpaceX. В тот же день Маск переименовался в социальной сети и рассказал, что один из кораблей он сможет использовать в летных гиперзвуковых испытаниях.

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