На спутнике Сатурна обнаружен один из главных признаков жизни: что известно

Космический аппарат Кассини-Гюйгенс во время исследования одного из спутников Сатурна обнаружил признаки жизни. Об это сообщает издание Nature Astronomy.

Ученые обнаружили признаки жизни на Энцеладе. Фото из открытых источников

Как стало известно, ученые с помощью зонда смогли найти на Энцеладе соленые шлейфы богатые метаном, что извергаются из его поверхности. Именно это вещество принято считать одним из главных признаков существования жизни в космосе, поскольку он является побочным продуктом жизнедеятельности микроорганизмов. Они выделяют его в достаточно большом количестве. Но, как отмечают специалисты, причина появления метана может оказаться и совсем другой.

Как известно, шестой по размеру спутник Сатурна покрыт океаном, что укрыт под слоем льда, и теоретически в участках близких к его дну могут проживать микроорганизмы, которые могут выделять большое количество данного газа. К сожалению, на данный момент уровень развития науки не позволяет исследователям определить это достоверно.

Ученые решили рассчитать с точки зрения математики, могут ли организмы, подобные тем, что обитают на нашей планете, создавать такое количество газа, чтобы его можно было разглядеть из космоса. В результате исследований специалисты пришли к выводу, что одной жизнедеятельности микробов для этого будет недостаточно.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые обнаружили несколько загадочных планет, которые странствуют в космосе. Данные небесные тела не вращаются вокруг звезд. Специалисты рассказали, что массы этих загадочных планет примерно равны массе нашей Земли. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что американское ведомство NASA обнаружило планету, которая схожа с Землей. Она обращается вокруг красного карлика и находится на расстоянии 90 световых лет от Земли.

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