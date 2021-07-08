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Главная Новости IT космос На спутнике Сатурна обнаружен один из главных признаков жизни: что известно
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На спутнике Сатурна обнаружен один из главных признаков жизни: что известно

На одном из спутников сатурна обнаружили признаки жизни

сегодня, 16:22
Автор:

Денис Подставной

Космический аппарат Кассини-Гюйгенс во время исследования одного из спутников Сатурна обнаружил признаки жизни. Об это сообщает издание Nature Astronomy. 

На спутнике Сатурна обнаружен один из главных признаков жизни: что известно

Ученые обнаружили признаки жизни на Энцеладе. Фото из открытых источников

Как стало известно, ученые с помощью зонда смогли найти на Энцеладе соленые шлейфы богатые метаном, что извергаются из его поверхности. Именно это вещество принято считать одним из главных признаков существования жизни в космосе, поскольку он является побочным продуктом жизнедеятельности микроорганизмов. Они выделяют его в достаточно большом количестве. Но, как отмечают специалисты, причина появления метана может оказаться и совсем другой.

Как известно, шестой по размеру спутник Сатурна покрыт океаном, что укрыт под слоем льда, и теоретически в участках близких к его дну могут проживать микроорганизмы, которые могут выделять большое количество данного газа. К сожалению, на данный момент уровень развития науки не позволяет исследователям определить это достоверно. 

Ученые решили рассчитать с точки зрения математики, могут ли организмы, подобные тем, что обитают на нашей планете, создавать такое количество газа, чтобы его можно было разглядеть из космоса. В результате исследований специалисты пришли к выводу, что одной жизнедеятельности микробов для этого будет недостаточно. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые обнаружили несколько загадочных планет, которые странствуют в космосе. Данные небесные тела не вращаются вокруг звезд. Специалисты рассказали, что массы этих загадочных планет примерно равны массе нашей Земли. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что американское ведомство NASA обнаружило планету, которая схожа с Землей. Она обращается вокруг красного карлика и находится на расстоянии 90 световых лет от Земли. 


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Источник: https://www.nature.com/natastron/
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