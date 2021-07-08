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Главная Новости IT космос Ученые обнаружили четыре загадочные планеты, которые похожи на Землю
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Ученые обнаружили четыре загадочные планеты, которые похожи на Землю

Вероятно данные небесные тела были выброшены из своих систем

сегодня, 11:20
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказало об обнаружении четырёх загадочных планет. Об этом сообщает издание Daily Mail. 

Ученые обнаружили четыре загадочные планеты, которые похожи на Землю

Планета-изгой изображенная художником. Фото: Wilimedia

Как стало известно, благодаря космическому телескопу ведомства под названием Kepler специалистам удалось обнаружить четыре "свободно плавающие" планеты. Они не связаны ни с одной звездой-хозяином. Небесные тела была найдены на основе метода, который называют гравитационным микролинзированием. 

Для справки: данный метод основывается на случайных событиях, когда с определенной точки зрения одна звезда проходит впереди другой звезды. 

Эксперты считают, что планеты возможно изначально сформировались вокруг звезды, однако затем были выброшены из системы гравитационным притяжением более массивных планет. Вероятно  их родительская звезда всё еще продолжает гореть в космосе, но уже с меньшим количеством планет на своей орбите. 

Ученые рассказали о том, что по их предположениям данные планеты имеют массы схожие с массой нашей Земли. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые из американского ведомства NASA обнаружили и показали экзопланету, которая напоминает нашу Землю. Она была обнаружена с помощью телескопа TESS на расстоянии 90 световых лет от нас. Предполагается, что на этой планете могут быть облака из воды. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что космический телескоп NASA/ESA Hubble запечатлел сразу несколько гигантских галактик. Расстояние к ним от нашей планеты составляет около 350 миллионов световых лет. Ученые рассказали о них, а также показали, как они выглядят. 




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9757941/NASA-telescope-spots-mysterious-free-floating-planets.html
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