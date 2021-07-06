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Главная Новости IT космос Hubble запечатлел сразу несколько гигантских галактик: как они выглядят (ФОТО)
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Hubble запечатлел сразу несколько гигантских галактик: как они выглядят (ФОТО)

Hubble показал, как выглядят две гигантские галактики в скоплении Персея

сегодня, 12:35
Автор:

Денис Подставной

Космический телескоп Hubble запечатлел сразу несколько больших галактик. Об этом сообщается на официальном сайте космической обсерватории. 

Hubble запечатлел сразу несколько гигантских галактик: как они выглядят (ФОТО)

Hubble запечатлел одновременно несколько галактик. Фото: Hubble

Как стало известно, аппарат смог запечатлеть звёздные системы под названием 2MASX J03193743+4137580 и UGC 266. Первая является линзовидной, а вторая спиральной. Фотографии были получены благодаря широкоугольной камере Hubble WFC3. 

Ученые рассказали о том, что эти системы являются частью одного из крупнейших во  Вселенной скоплений галактик под названием Персей. Оно состоит из тысяч галактик. Расстояние к ним от нашей планеты составляет около 350 миллионов световых лет. 

Для справки: скопления Персея является одним из самых массивных объектов во Вселенной. Оно содержит тысячи галактик в огромном облаке газа температурой в миллионы градусов. Известно, что данный объект удаляется от нас со скоростью превышающую пять тысяч километров в секунду. 

На фото слева находится 2MASX J03193743+4137580, а справа UGC 266. 

Hubble запечатлел сразу несколько гигантских галактик: как они выглядят (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из NASA благодаря космическому аппарату Solar Dynamics Observatory запечатлели самую мощную за последние четыре года вспышку на Солнце. Ученые рассказали, что она образовалась из пятна на звезде под названием AR2838. Данное явление привело к кратковременному отключению радиосвязи на Земле. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что космический аппарат Объединённых Арабских Эмиратов сделал фотографии полярного сияния на красной планете. Ученые рассказали о том, что данное явление называется дискретным полярным сиянием, а также о том, что вызывает его. Данные фотографии являются первыми в истории четкими изображениями дискретного сияния. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://esahubble.org/images/potw2127a/
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