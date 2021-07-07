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Главная Новости IT космос Ученые NASA обнаружили и показали планету, похожую на Землю (ФОТО)
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Ученые NASA обнаружили и показали планету, похожую на Землю (ФОТО)

Ученые показали экзопланету, которая находится от нас на расстоянии 90 световых лет

сегодня, 15:10
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало планету с атмосферой, похожей на земную. Изображение было опубликовано на официальном сайте ведомства. 

Ученые NASA обнаружили и показали планету, похожую на Землю (ФОТО)

Планета, похожая на Землю. Фото: NASA

Данное небесное тело называется TOI-1231 b. Она была обнаружена месяц назад с помощью космического телескопа TESS международной группой ученых во главе с доктором Дженнифер Берт из Лаборатории реактивного движения NASA

Как стало известно, экзопланета находится на расстоянии 90 световых лет от Земли и вращается вокруг красного карлика. Отмечается, что её атмосфера по плотности схожа с Нептуном, однако, в отличие от него, на ней могут быть облака из воды как на нашей планете. 

Даже несмотря на то, что она вращается вокруг своей звезды в несколько раз ближе, чем наша планета до Солнца, TOI-1231 b является тёплой, по земным стандартам, планетой. Температура на ней составляет 57 градусов по Цельсию, что делает её одной из экзопланет, доступных для атмосферных исследований. Такие температурные показатели обуславливаются тем, что её красный карлик находится на более холодной стороне. 

Ученые сообщают, что данная экзопланета не пригодна для жизни в связи с её размерами (в 3,5 раза больше Земли). 

Ученые NASA обнаружили и показали планету, похожую на Землю (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые из NASA зафиксировали самую мощную за последние несколько лет вспышку на Солнце. Специалистам удалось запечатлеть её на видео благодаря космическому аппарату ведомства под названием Solar Dynamics Observatory. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что NASA показало, как выглядит зарождение звёзд. Для демонстрации этого процесса была создана специальная компьютерная симуляция. 


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Источник: https://www.nasa.gov/image-feature/in-orbit-around-a-red-dwarf-star
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