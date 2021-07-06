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Главная Новости IT космос На Солнце зафиксировали крупнейшую за несколько лет вспышку: как она выглядела (ВИДЕО)
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На Солнце зафиксировали крупнейшую за несколько лет вспышку: как она выглядела (ВИДЕО)

На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние четыре года

сегодня, 11:22
Автор:

Денис Подставной








Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировало крупную вспышку на Солнце. Об этом сообщает издание Space.com. 

На Солнце зафиксировали крупнейшую за несколько лет вспышку: как она выглядела (ВИДЕО)

Вспышка на Солнце. Фото: NASA

Как стало известно, крупная солнечная вспышка была зафиксирована 3 июня, космическим аппаратом ведомства под названием Solar Dynamics Observatory. Данная обсерватория предназначаться для изучения Солнца. Ученые отмечают, что данная вспышка является самой крупной с 2017 года. 

Вспышка появилась от солнечного пятна, которое называется AR2838. Она была зарегистрирована, как мощное событие на Солнце класса X1. Данное явление смогло произвести кратковременное отключение радиосвязи на нашей планете. 

Для справки: вспышки на Солнце данного класса являются самыми мощными. Если они направлены к нашей планете, то могут вызвать кратковременные помехи для электрических сетей, а также, даже представлять угрозу для жизни космонавтов, которые находятся на орбите. 

Космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory смог запечатлеть это явление и прислать видео на Землю. Вспышку можно наблюдать в правом верхнем углу звезды. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA показало, как зарождаются звёзды. Для этого ученые создали специальную компьютерную симуляцию. Ученые рассказали о том, что даже спустя сто миллионов лет после Большого взрыва материя была распределена  слишком равномерно по космическому пространству для того, чтобы могли зародиться звёзды. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что вертолетный дрон NASA Ingenuity совершил уже девятый полет на Марсе. Он стал самым длинным и сложным в истории робота. Во время перелета аппарат смог сделать новые снимки и прислать их на нашу планету. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.space.com/sun-unleashes-x-class-solar-flare-july-2021-video
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