Как выглядел новый полет дрона NASA Ingenuity на Марсе (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказало о новом полете своего вертолетного дрона на Марсе. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.

Новый полет вертолетного дрона Ingenuity. Фото из открытых источников

Как стало известно, вертолетный робот-разведчик NASA Ingenuity совершил свой девятый полет на красной планете. Он стал самым длинным и тяжелым из всех, которые совершал дрон.

В ведомстве отметили, что вертолет находился в воздухе 166,4 секунды. За это время он преодолел расстояние более 600 метров. Скорость полета Ingenuity составила пять метров в секунду.

Во время полета над поверхностью красной планеты дрону-разведчику удалось снять и отправить на Землю новое фото.

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Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA показало новое фото с красной планеты. На фотографии запечатлены роботы фоне пустыни, которые заниматься исследованием красной планеты. Изображения были получены благодаря камере ровера

Также издание "Комментарии" информировало о том, что марсоход NASA прислал на Землю новое фото с Марса. На данный момент робот добрался до своей новой точки назначения и смог увидеть местность, которую называют "Сеита". Известно, что данная область прилегает к месту, которое ранее было озером внутри кратера. Ученые отметили, что ровер будет заниматься исследованиями в районе "Сеита", а затем продолжит свое путешествие по красной планете. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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