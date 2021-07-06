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Как выглядел новый полет дрона NASA Ingenuity на Марсе (ФОТО)

NASA рассказало о новом полете вертолетного дрона Ingenuity

сегодня, 10:29
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказало о новом полете своего вертолетного дрона на Марсе. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter. 

Как выглядел новый полет дрона NASA Ingenuity на Марсе (ФОТО)

Новый полет вертолетного дрона Ingenuity. Фото из открытых источников

Как стало известно, вертолетный робот-разведчик NASA Ingenuity совершил свой девятый полет на красной планете. Он стал самым длинным и тяжелым из всех, которые совершал дрон. 

В ведомстве отметили, что вертолет находился в воздухе 166,4 секунды. За это время он преодолел расстояние более 600 метров. Скорость полета Ingenuity  составила пять метров в секунду. 

Во время полета над поверхностью красной планеты дрону-разведчику удалось снять и отправить на Землю новое фото. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA показало новое фото с красной планеты. На фотографии запечатлены роботы фоне пустыни, которые заниматься исследованием красной планеты. Изображения были получены благодаря камере ровера Perserverance, что предназначается для съемки крупным планом скал и деталей поверхности Марса. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что марсоход NASA прислал на Землю новое фото с Марса. На данный момент робот добрался до своей новой точки назначения и смог увидеть местность, которую называют "Сеита". Известно, что данная область прилегает к месту, которое ранее было озером внутри кратера. Ученые отметили, что ровер будет заниматься исследованиями в районе "Сеита", а затем продолжит свое путешествие по красной планете. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://twitter.com/NASAJPL?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1411103491779485710%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fapostrophe.ua%2Fbackend%2Fnews%2Fnews%2Fupdate%2F237414
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