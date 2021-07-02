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NASA показало, как выглядят песчаные дюны Марса (ФОТО)

NASA показало новые фото с красной планеты

сегодня, 18:00
Автор:

Денис Подставной

Американский марсоход Preseverance прислал новое фото с Марса. Изображение было опубликовано на официальной странице ровера в социальной сети Twitter. 

NASA показало, как выглядят песчаные дюны Марса (ФОТО)

Как выглядят марсианские песчаные дюны. Фото NASA

На данный момент ровер добрался до следующей своей точки назначение и увидел место, которое называют "Сеита". Это район дюн, где находится множество хороших мест для научных исследований. Марсоход будет следить за некоторыми объектами из этой точки, заниматься научными исследованиями, а затем сделав круг вокруг этой местности продолжит изучение планеты. 

Известно, что Preseverance с момента приземления в начале этого года проехал около одного километра. Научная фаза марсохода началась 1 июня. 

Для справки: Район Сеита примыкает к местности, которая ранее была озером находившимся в кратере. Эта местность заполнена песчаными дюнами и камнями.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что космический зонд Объединённых Арабских Эмиратов запечатлел полярное сияние на Марсе. Эти изображения стали первыми в истории четкими снимками данного явления. Ученые рассказали о видах полярного сияния, а также о том что вызывает это явление на красной планете. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что американское ведомство NASA показало селфи робота Preseverance на фоне марсианской пустыни. На фото также попал и вертолетній дрон ведомства. Ученые отмечают, что данное изображение было очень сложно получить. Понадобились недели программирования, чтобы настроить сложную серию экспозиций и движений камеры. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://twitter.com/NASAPersevere/status/1410626361467699205?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1410626361467699205%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2Ftechnologies%2F486945-divnyy-novyy-mir-marsohod-perseverance-dos
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