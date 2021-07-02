NASA показало, как выглядят песчаные дюны Марса (ФОТО)

Американский марсоход Preseverance прислал новое фото с Марса. Изображение было опубликовано на официальной странице ровера в социальной сети Twitter.

Как выглядят марсианские песчаные дюны. Фото NASA

На данный момент ровер добрался до следующей своей точки назначение и увидел место, которое называют "Сеита". Это район дюн, где находится множество хороших мест для научных исследований. Марсоход будет следить за некоторыми объектами из этой точки, заниматься научными исследованиями, а затем сделав круг вокруг этой местности продолжит изучение планеты.

Известно, что Preseverance с момента приземления в начале этого года проехал около одного километра. Научная фаза марсохода началась 1 июня.

Для справки: Район Сеита примыкает к местности, которая ранее была озером находившимся в кратере. Эта местность заполнена песчаными дюнами и камнями.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что космический зонд Объединённых Арабских Эмиратов запечатлел полярное сияние на Марсе. Эти изображения стали первыми в истории четкими снимками данного явления. Ученые рассказали о видах полярного сияния, а также о том что вызывает это явление на красной планете. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что американское ведомство NASA показало селфи робота Preseverance на фоне марсианской пустыни. На фото также попал и вертолетній дрон ведомства. Ученые отмечают, что данное изображение было очень сложно получить. Понадобились недели программирования, чтобы настроить сложную серию экспозиций и движений камеры. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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