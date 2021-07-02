Как выглядит полярное сияние на Марсе (ФОТО)

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Денис Подставной
Космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов сделал снимки дискретного полярного сияния на красной планете. Об этом сообщает Nature.
Полярное сияние на Марсе. Фото emiratesmarsmission.ae
На Марсе существует несколько типов северного сияния: протонное, дискретное и рассеянное. Ни одно из этих явлений не удастся увидеть невооруженным глазом. Для этого потребуется специальное оборудование. Космический зонд ОАЭ Hope смог сделать первые в истории четкие снимки дискретного сияния на красной планете.
Данное явление возникает тогда, когда солнечный ветер сталкивается с магнитными полями коры Марса. После этого заряженные частицы сталкиваются с кислородом в верхних слоях атмосферы, что и вызывает эффект свечения.
Ученые рассказали о том, что протонное сияние происходит днем, когда солнечный ветер взаимодействует с водородом в экзосфере красной планеты, а вот рассеянное, наоборот, можно наблюдать только во время сильных солнечных бурь.
По мнению исследователей, магнитное поле коры Марса направляет быстрые электроны из космоса к атмосфере и это в свою очередь заставляет мерцать кору также, как полярное сияние на нашей планете.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA показало новые фото марсохода и вертолетного дрона на Марсе. Данную фотографию удалось сделать на камеру робота Perserverance, которая предназначена для макросъемки скал и поверхности Марса. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Также издание информировало о том, что основатель компании SpaceX Илон Маск впервые показал достроенный новый прототип ракеты-носителя Super Heavy. Новый образец для испытаний был назван Booster 3. Он сделан из нержавеющей стали и достигает в высоту 70 метров. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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