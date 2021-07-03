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NASA показало, как выглядит зарождение звёзд (ВИДЕО)

Ученые создали специальную компьютерную симуляцию звездообразования

сегодня, 19:46
Автор:

Денис Подставной








Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало, процесс зарождения звёзд. Видео было опубликовано на официальном сайте ведомства. 

NASA показало, как выглядит зарождение звёзд (ВИДЕО)

Зарождение звезд. Фото из открытых источников

Для того чтобы продемонстрировать этот процесс, ученые создали специальную компьютерную симуляцию звездообразования в очень ранней вселенной под названием SPHINX. Результаты данного исследования были показаны в этом видео. 

Время, прошедшее с момента Большого взрыва, показано в миллионах лет в левом верхнем углу. Деже спустя 100 лет после Большого взрыва материя была распределена слишком равномерно по космосу, для того чтобы могли образоваться звёзды. Однако после, небольшие сгустки материи, богатые на газообразный водород начинают объединяться создавая первые небесные тела. 

На видео фиолетовым цветом обозначен газ, белым — свет, а золотым мощное излучение, которое ионизирует водород, расщепляя его на заряженные электроны и протоны.

Симуляция продолжается до тех пор, пока вселенной не исполнилось 550 миллионов лет.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA показало, как выглядит смерть звезды. На фото, которое было сделано космическим телескопом Hubble, видно множество слоев газа, исходящих из умирающего небесного тела. Ученые рассказали, когда та же участь может постичь и наше Солнце. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что астрономы случайно увидели редкую планету, когда наблюдали за другими космическими объектами. Ученые отметили, что данное небесное тело является олицетворением экзопланеты. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://apod.nasa.gov/apod/ap210630.html
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