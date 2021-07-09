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Главная Новости IT космос Ученые показали, как выглядит извержение вулкана с орбиты Земли (ВИДЕО)
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Ученые показали, как выглядит извержение вулкана с орбиты Земли (ВИДЕО)

Ученые проследили, как раскаленная порода растекается от жерла вулкана

сегодня, 13:19
Автор:

Денис Подставной

Ученые наблюдали за извержением вулкана Фаградальсфьядль, что находится на юго-западе Исландии. Об этом сообщает издание BBC. 

Ученые показали, как выглядит извержение вулкана с орбиты Земли (ВИДЕО)

Извержение вулкана Фаградальсфьядль. Фото из открытых источников

Как стало известно, благодаря новой системе наблюдения, специалистам удалось разглядеть объекты сквозь облака даже в ночное время суток, когда целевая область темна. 

С помощью космического аппарата ученые проследили, как раскаленная порода растекается от вулканического конуса. Изображение удалось получить благодаря спутникам Iceye. 

Для справки: Фаградальсфьядль расположенный в центре исландского полуострова Рейкьянес является частью вулканического пояса Рейкьянес и представляет собой вулкан-туйю, который образовался более ста тысяч лет назад во время последнего ледникового периода. 19 марта этого года появилось сообщение о начале извержения данного вулкана. 

Видео-1+1. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна. Как стало известно, после фазы интенсивных взрывов вулкан перешел к фонтану лавы, который достигал нескольких сотен метров высоту. Из-за данного природного явления аэропорту города Катании пришлось временно остановить свою работу. На взлетно-посадочной полосе образовался слой пепла выброшенного вулканом. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что в небе над Тайванем пролетел метеор. Его можно было наблюдать в течении около сорока секунд. Небесное тело, которое вскоре сгорело в атмосфере Земли, смогла запечатлеть тайваньская обсерватория, что расположена на горе Лулинь. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/izverzhenie-vulkana-v-islandii-pokazali-iz-kosmosa-sinoptik-11475955.html
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