Ученые показали, как выглядит извержение вулкана с орбиты Земли (ВИДЕО)

Ученые наблюдали за извержением вулкана Фаградальсфьядль, что находится на юго-западе Исландии. Об этом сообщает издание BBC.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль. Фото из открытых источников

Как стало известно, благодаря новой системе наблюдения, специалистам удалось разглядеть объекты сквозь облака даже в ночное время суток, когда целевая область темна.

С помощью космического аппарата ученые проследили, как раскаленная порода растекается от вулканического конуса. Изображение удалось получить благодаря спутникам Iceye.

Для справки: Фаградальсфьядль расположенный в центре исландского полуострова Рейкьянес является частью вулканического пояса Рейкьянес и представляет собой вулкан-туйю, который образовался более ста тысяч лет назад во время последнего ледникового периода. 19 марта этого года появилось сообщение о начале извержения данного вулкана.

Видео-1+1.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна. Как стало известно, после фазы интенсивных взрывов вулкан перешел к фонтану лавы, который достигал нескольких сотен метров высоту. Из-за данного природного явления аэропорту города Катании пришлось временно остановить свою работу. На взлетно-посадочной полосе образовался слой пепла выброшенного вулканом. Подробнее об этом читайте в нашей статье.



Также портал "Комментарии" уже писал о том, что в небе над Тайванем пролетел метеор. Его можно было наблюдать в течении около сорока секунд. Небесное тело, которое вскоре сгорело в атмосфере Земли, смогла запечатлеть тайваньская обсерватория, что расположена на горе Лулинь.

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