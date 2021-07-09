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Главная Новости IT космос Над Тайванем вспыхнул метеор: момент падения удалось запечатлеть на видео
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Над Тайванем вспыхнул метеор: момент падения удалось запечатлеть на видео

Явление можно было наблюдать около сорока секунд

сегодня, 12:31
Автор:

Денис Подставной








Над Тайванем вспыхнул метеор, который запечатлели на видео. Об этом сообщает издание The Watchers.

Над Тайванем вспыхнул метеор: момент падения удалось запечатлеть на видео

Над Тайванем вспыхнул метеор. Фото из открытых источников

Как стало известно, в небе над Тайванем пролетел большой огненный шар. Сообщается, что данное явление можно было наблюдать около сорока секунд. Затем небесное тело сгорело в атмосфере Земли. 

Явление смогла запечатлеть тайваньская астрономическая обсерватория, которая расположена на горе Лулинь. На видео можно заметить, как огненный шар вспыхивал несколько раз, и с каждым разом становился всё ярче. 

Для справки: метеор — это явление, которое возникает при разрушении в атмосфере нашей планеты метеорных тел, например, осколков астероидов или комет. Слабые метеоры называют падающими звёздами, тогда как такое же явление, но большой интенсивности -  болидом. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Сицилии произошло новое извержение самого активного европейского вулкана — Этна. Во время данного явления столб пепла поднялся на высоту около пяти километров. Аэропорт, который находится поблизости был вынужден временно прекратить свою работу из-за слоя пепла, что образовался на взлетно-посадочной полосе. В Сети появилось множество видео и фото, на которых запечатлено это событие. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что на юге Франции можно было наблюдать падение большого метеора. В Сети появились видео данного явления, которое запечатлела камера видеонаблюдения расположенная в Каннах. Вскоре после появления болид полностью сгорел в атмосфере нашей планеты.


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Источник: https://watchers.news/2021/07/08/taiwan-fireball-july-6-2021/
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