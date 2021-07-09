Над Тайванем вспыхнул метеор: момент падения удалось запечатлеть на видео



















Над Тайванем вспыхнул метеор, который запечатлели на видео. Об этом сообщает издание The Watchers.

Над Тайванем вспыхнул метеор. Фото из открытых источников

Как стало известно, в небе над Тайванем пролетел большой огненный шар. Сообщается, что данное явление можно было наблюдать около сорока секунд. Затем небесное тело сгорело в атмосфере Земли.

Явление смогла запечатлеть тайваньская астрономическая обсерватория, которая расположена на горе Лулинь. На видео можно заметить, как огненный шар вспыхивал несколько раз, и с каждым разом становился всё ярче.

Для справки: метеор — это явление, которое возникает при разрушении в атмосфере нашей планеты метеорных тел, например, осколков астероидов или комет. Слабые метеоры называют падающими звёздами, тогда как такое же явление, но большой интенсивности - болидом.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Сицилии произошло новое извержение самого активного европейского вулкана — Этна. Во время данного явления столб пепла поднялся на высоту около пяти километров. Аэропорт, который находится поблизости был вынужден временно прекратить свою работу из-за слоя пепла, что образовался на взлетно-посадочной полосе. В Сети появилось множество видео и фото, на которых запечатлено это событие. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что на юге Франции можно было наблюдать падение большого метеора. В Сети появились видео данного явления, которое запечатлела камера видеонаблюдения расположенная в Каннах. Вскоре после появления болид полностью сгорел в атмосфере нашей планеты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!