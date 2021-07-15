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Главная Новости IT космос Ученые с помощью Hubble показали, как растет планета (ФОТО)
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Ученые с помощью Hubble показали, как растет планета (ФОТО)

Данное небесное тело находится на расстоянии 370 световых лет от Земли

сегодня, 17:05
Автор:

Денис Подставной

Ученые показали, как растет планета. Об этом сообщается на официальном сайте космической обсерватории Hubble. 

Ученые с помощью Hubble показали, как растет планета (ФОТО)

Ученые показали, как растет планета. Фото из открытых источников

Используя чувствительность оборудования космического телескопа Hubble к ультрафиолетовому свету, специалисты получили уникальный взгляд на излучение очень горячего газа, который падает на планету. Это позволило специалистам впервые напрямую измерить скорость наращивания ее массы.

Экзопланета под названием PDS 70b окружена собственным диском, который состоит из газа и пыли. Он перекачивает материал из намного большего крупного околозвездного диска, расположенного в этой Солнечной системе.

По предположениям ученых, силовые линии магнитного поля простираются от околопланетного диска до атмосферы экзопланеты и притягивают материал на поверхность этого небесного тела. На рисунке изображена одна из возможных конфигураций магнитосферой аккреции. 

Для справки: PDS 70b вращается вокруг своей звезды (оранжевого карлика) под названием PDS 70 на расстоянии примерно в 370 световых лет от Земли в созвездии Центавра.

Ученые с помощью Hubble показали, как растет планета (ФОТО) - фото 2

Фото: Hubble

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA показало на фото самый большой спутник красной планеты. Его фотография была получена благодаря камере, которой оборудован космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter. Ученые выяснили, что это небесное тело постоянно приближается к Марсу и в будущем может быть разрушено. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" писал о том, что специалисты из NASA благодаря своему космическому телескопу Hubble запечатлели фантастически красивое явление. На фотографии изображена туманность "Сетчатки", которая образовалась в результате смерти звезды. Ученые рассказали, почему дали этому явлению именно такое название. Подробности — в нашей статье


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Источник: https://hubblesite.org/contents/media/images/2021/021/01F3T85YRPH5G90GM0PBE2BFC9
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