Обнаружен ранее неизвестный спутник Юпитера: открытие сделал астроном-любитель

Астроном-любитель обнаружил ранее неизвестный спутник вокруг Юпитера после тщательного изучения старых изображений, полученных с телескопа. Об этом сообщает издание Space.com.

Открыт новый спутник Юпитера. Фото из открытых источников

У Юпитера могут быть десятки или даже сотни неоткрытых спутников, вращающихся вокруг него. Эта массивная планета может похвастаться значительным гравитационным полем, которое позволяет ей захватывать космический мусор на свою орбиту. В настоящее время на Юпитере находится не менее 79 спутников, и их число продолжает расти.

Последнее открытие было сделано Кай Ли, астрономом-любителем, и оно является последним дополнением к каталогу группы спутников Юпитера Карме.

Группа Карме — маленькие космические камни странной формы. По данным американского ведомства NASA они вращаются в направлении, противоположном вращению Юпитера — явление, называемое ретроградным. Группа движется вокруг Юпитера с экстремальным наклоном относительно плоскости орбиты гигантской планеты. Карме — самая большая из группы со средним радиусом 23 километра.

Карме является родителем объекта, который открыл астроном-любитель и других 22 известных членов группы. Астрономы думают, что Карме был астероидом, захваченным гравитацией Юпитера, и что его группа — это части, отколовшиеся от него после космического столкновения.

Ли сделал свое открытие, когда просматривая в Интернете набор данных за 2003 год, которые были собраны исследователями из Гавайского университета с помощью телескопа CFHT. Ли обратил особое внимание на изображения, полученные в феврале того же года, когда луны были наиболее яркими.

Этот камень в настоящее время обозначается, как EJc0061, но еще не имеет официального названия. Когда это произойдет, он, скорее всего, закончится буквой e, как Carme.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что впервые после перезагрузки Hubble показал две необычные галактики, а также о том, что к Земле на большой скорости приближается астероид.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!