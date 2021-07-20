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Обнаружен ранее неизвестный спутник Юпитера: открытие сделал астроном-любитель

В настоящее время на Юпитере находится не менее 79 спутников, и их число продолжает расти.

сегодня, 16:29
Автор:

Денис Подставной

Астроном-любитель обнаружил ранее неизвестный спутник вокруг Юпитера после тщательного изучения старых изображений, полученных с телескопа. Об этом сообщает издание Space.com. 

Обнаружен ранее неизвестный спутник Юпитера: открытие сделал астроном-любитель

Открыт новый спутник Юпитера. Фото из открытых источников

У Юпитера могут быть десятки или даже сотни неоткрытых спутников, вращающихся вокруг него. Эта массивная планета может похвастаться значительным гравитационным полем, которое позволяет ей захватывать космический мусор на свою орбиту. В настоящее время на Юпитере находится не менее 79 спутников, и их число продолжает расти.

Последнее открытие было сделано Кай Ли, астрономом-любителем, и оно является последним дополнением к каталогу группы спутников Юпитера Карме.

Группа Карме — маленькие космические камни странной формы. По данным американского ведомства NASA они вращаются в направлении, противоположном вращению Юпитера — явление, называемое ретроградным. Группа движется вокруг Юпитера с экстремальным наклоном относительно плоскости орбиты гигантской планеты. Карме — самая большая из группы со средним радиусом 23 километра. 

Карме является родителем объекта, который открыл астроном-любитель и других 22 известных членов группы. Астрономы думают, что Карме был астероидом, захваченным гравитацией Юпитера, и что его группа — это части, отколовшиеся от него после космического столкновения.

Ли сделал свое открытие, когда просматривая в Интернете набор данных за 2003 год, которые были собраны исследователями из Гавайского университета с помощью телескопа CFHT. Ли обратил особое внимание на изображения, полученные в феврале того же года, когда луны были наиболее яркими.

Этот камень в настоящее время обозначается, как EJc0061, но еще не имеет официального названия. Когда это произойдет, он, скорее всего, закончится буквой e, как Carme.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что впервые после перезагрузки Hubble показал две необычные галактики, а также о том, что к Земле на большой скорости приближается астероид



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Источник: https://www.space.com/amateur-astronomer-jupiter-moon-discovery
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