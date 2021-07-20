Ученые сообщают об астероиде, который быстро летит к Земле: что известно

К Земле приближается космический камень. Об этом сообщает американское ведомство NASA.

К Земле быстро летит астероид. Фото из открытых источников

Как стало известно, астероид под названием 2008 GO20 максимально сблизится с нашей планетой уже 24 июля. Они имеют размеры около 92-210 метров.

Небесное тело передвигается со скоростью двадцать девять с половиной тысяч километров в час. В NASA относят этот объект к классу "Апполон". В момент максимального сближения с Землей он будет находиться на расстоянии 4,91 млн км.

Для справки: расстояние между Луной и нашей планетой составляет 384 400 км.

Специалисты ведомства заверяют, что из-за расстояния и его размеров он не представляет опасности для Земли.

На схеме показанной на изображении белым цветом обозначена орбита данного небесного тела, синим — Земли, а пунктирными линиями обозначены орбиты Меркурия, Венеры и Марса.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что к нашей планете приближается гигантский астероид. Он приблизится к нашей планете уже завтра и пролетит возле неё на расстоянии 3,43 миллиона километров. Из-за своих размеров и расстояния, на которое он приблизится к Земле, специалисты называют его "потенциально опасным". Отмечается, что в следующей раз это небесное тело сблизится с Землей через восемьдесят лет. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Китай планирует создать специальный флот для защиты Земли от астероидов. Для этого китайским специалистам понадобится создать несколько десятков ударных средств на базе космических ракет. Сообщается, что ученые смогут создать данную систему уже в ближайшие десять лет. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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