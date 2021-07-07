Как Китай собирается защищать Землю от астероидов

Китай создаст ракеты, которые должны защитить нашу планету от астероидов. Об этом сообщает издание SCMP.

Китай создаст защиту от астероидов. Фото из открытых источников.

Как стало известно, власти Китая анонсировали создание специального космического флота, который будет отражать астероидную угрозу для Земли. Множество безъядерных ударных средств создадут на базе китайский космических ракет "Чанчжэн-5".

В Китае утверждают, что их специалисты уже за десять лет смогут создать данное средство для коррекции орбиты астероидов. Планируется, что для этого создадут 23 космические ракеты с кораблями-камикадзе на борту. Такой флот сможет изменить орбиту данных небесных тел с опасной на безопасную спустя три года после своего старта.

Для справки: ранее американское ведомство NASA представили проект под названием HAMMER, в котором говорится о том, что орбиту астероидов можно изменить без использования ядерного оружия, а с применением множества ракет. По словам специалистов, ядерный взрыв, только лишь усугубит ситуацию.

Разработчики из Китая заверяют, что их флоту понадобится в два раза меньше ударной массы, чем у аналога из США.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что основатель компании SpaceX Илон Маск впервые показал построенный новый прототип ракеты-носителя Super Heavy. Он выполнен из нержавеющей стали и достигает 70 метро в высоту. В своем Twitter Илон рассказал о том, что данный прототип уже готов к проведению испытаний. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что NASA показало, как выглядит собранная космическая ракета, которая отправит людей на Луну. Уже этим летом на ракету установят капсулу экипажа космического корабля Orion, а потом, в конце года, проведут испытательный полет вокруг спутника Земли.

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