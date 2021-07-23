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Главная Новости IT космос Ученым из NASA удалось показать магнитное поле галактики: как оно выглядит (ФОТО)
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Ученым из NASA удалось показать магнитное поле галактики: как оно выглядит (ФОТО)

Эти магнитные поля невидимы для человеческого глаза

сегодня, 13:02
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало магнитное поле галактики (NASA). Изображение было опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

Ученым из NASA удалось показать магнитное поле галактики: как оно выглядит (ФОТО)

Как выглядит магнитное поле галактики. Фото из открытых источников

Cогласно исследованию стратосферной обсерватории NASA Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) спиральные галактики, такие как наш Млечный Путь, формируются магнитными полями. 

Эти магнитные поля невидимы для человеческого глаза. Однако, объединив изображения с ядерной спектроскопической решетки космической обсерватории Hubble и Sloan Digital Sky Survey, магнитные поля становятся видимыми. 

Ученым из NASA удалось показать магнитное поле галактики: как оно выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA/SOFIA; NASA/JPL-Caltech/Roma Tre Univ.

На этом изображении специалисты измерили магнитные поля вдоль спиральных рукавов галактики, которая называется M77. Они показаны в виде линий тока, которые точно следуют за кружащимися рукавами. Магнитные поля выровнены по всей длине массивных спиральных рукавов — двадцать четыре тысячи световых лет в поперечнике, а это означает, что гравитационные силы, которые создали форму галактики, также сжимают ее магнитное поле.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые впервые обнаружили и запечатлели экзопланету с околопланетным диском. Ученые видели большое количество дисков, окружающих далекие звезды, и раньше подозревали об образующих луну диски вокруг таких планет. Но по словам исследователей, это впервые, когда такая система была окончательно идентифицирована. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что ученые обнаружили космический камень возрастом старше, чем наша планета. Специалисты говорят, что состав этого метеорита отличается от всего, что можно найти на нашей планете. Предположительно, что этот камень прилетел к нам с орбиты Марса. Также ученые назвали предположительный возраст небесного тела. 



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Источник: https://www.instagram.com/nasa/?hl=ru
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