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Главная Новости IT космос Ученые впервые обнаружили и запечатлели экзопланету с околопланетным диском (ВИДЕО)
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Ученые впервые обнаружили и запечатлели экзопланету с околопланетным диском (ВИДЕО)

Ученым впервые удалось обнаружить экзопланету с околопланетным диском

сегодня, 18:15
Автор:

Денис Подставной








Ученые обнаружили первый диск, который окружает планету за пределами Солнечной системы. Об этом сообщает издание Space.com.

Ученые впервые обнаружили и запечатлели экзопланету с околопланетным диском (ВИДЕО)

Обнаружена первая экзопланета с околоземным диском . Фото: ALMA (ESO / NAOJ / NRAO) / Benisty et al.

Астрономы увидели впечатляющий околопланетный диск примерно в 500 раз больше колец Сатурна, который окружает похожую на Юпитер планету, получившую название PDS 70c. Ученые видели множество дисков, окружающих далекие звезды, и раньше подозревали об образующих луну диски вокруг таких планет. Но по словам исследователей, это первый раз, когда такая система была окончательно идентифицирована.

PDS 70c — один из двух молодых газовых гигантов, расположенных примерно в 400 световых годах от Земли. Этот мир и его аналог, PDS 70b, все еще находятся на ранних стадиях формирования и предоставляют уникальную исследовательскую возможность для изучения планет и лун в их молодом возрасте. 

Ученые впервые обнаружили и запечатлели экзопланету с околопланетным диском (ВИДЕО) - фото 2

Используя большую миллиметровую / субмиллиметровую антенную решетку Атакамы (ALMA), базирующуюся в Европейской южной обсерватории (ESO) в пустыне Атакама на севере Чили, ученые смогли измерить диаметр диска. Его размер примерно равный расстоянию между Землей и Солнцем. Исследователи также обнаружили, что диск содержит достаточно материала, чтобы сформировать до трех спутников размером с нашу планету.

В отличие от своего товарища, PDS 70b бездисковый. Наблюдения ALMA с высоким разрешением показывают, что PDS 70b, вероятно, испытывал недостаток дискообразующей пыли из-за PDS 70c во время их раннего формирования.

Ученые предполагают, что планеты образуют пыльные диски вокруг молодых звезд, расчищая путь по своей орбите и поглощая материал по мере движения. По мере роста планета может образовать собственный околопланетный диск, который продолжает подпитывать молодую планету газом и пылью. Внутри этого диска частицы газа и пыли также сталкиваются и могут образовывать все более крупные тела, что в конечном итоге приводит к рождению лун. Однако астрономам еще предстоит полностью понять и засвидетельствовать эти процессы.


Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые обнаружили метеорит, старше чем наша планета, а также о том, что обнаружен ранее неизвестный спутник Юпитера. 



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Источник: https://www.space.com/first-moon-forming-exoplanet-disc-found
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