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Не похож ни на какие другие: ученые обнаружили метеорит старше, чем наша планета (ФОТО)

Его возраст оценивается в 4,6 миллиарда лет

сегодня, 16:15
Автор:

Денис Подставной

Ученые нашли древний метеорит, который может быть старше нашей планеты. Об этом сообщает издание sciencealert.com.

Не похож ни на какие другие: ученые обнаружили метеорит старше, чем наша планета (ФОТО)

Ученые обнаружили древний метеорит: Фото: David Clarke/EAARO

Как стало известно, небольшой камень, который был найден в поле в Глостершире, что в Великобритании оказался обломком древнего небесного тела. Сообщается, что специалисты оценивают его возраст в 4,6 миллиарда лет, что примерно равно возрасту Солнечной системы. Это означает, что он образовался из облака пыли и газа создавшего нашу планету и звезду. 

По словам ученых, он может содержать в себе важную информацию о формировании Солнечной системы и возникновении жизни на Земле. Они считают, что он прилетел к нам с орбиты красной планеты. На данный момент специалисты определяют состав метеорита. 

В то время как планеты Солнечной системы претерпели трансформации, этот камень оставался нетронутым в появлении астероидов между Марсом и Юпитером.

Микроскопист Шон Фаулер говорит, что состав данного небесного тела отличается от всего, что можно найти на нашей планете и потенциально не похож на все другие метеориты найденные ранее. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что астроном-любитель по имени Кай Ли совершил открытие ранее неизвестного спутника Юпитера. Он обнаружил его тщательно изучая старые снимки полученных с телескопа. Это небесное тело относят к группе спутников Юпитера Карме. На данный момент он обозначается, как EJc0061, но еще не имеет собственного названия. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что ученые запечатлели струю плазмы, которую извергает массивная чёрная дыра. Им удалось это сделать при помощи телескопов из проекта Event Horizon Telescope. Качество нового изображения дает новые подсказки о природе этих струй. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.sciencealert.com/an-ancient-fragment-of-meteorite-could-help-us-learn-how-we-got-here
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