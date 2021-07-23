Ученые NASA показали, как выглядят дрейфующие марсианские облака (ВИДЕО)

Ученые запечатлели движение облаков на Марсе. Анимированное изображение было опубликовано на официальном сайте американского ведомства NASA.

Ученые показали облака на Марсе. Фото из открытых источников

На нём видно, как марсианские облака дрейфуют над сейсмометром под куполом, известным как SEIS, принадлежащим спускаемому аппарату NASA.

InSight является частью программы NASA Discovery, управляемой Центром космических полетов им. Маршалла в Хантсвилле, что в штате Алабама. Компания Lockheed Martin Space в Денвере построила космический корабль InSight, включая его крейсерскую ступень и посадочный модуль, а также поддерживает операции с космическими кораблями для данной миссии.



Фото: NASA.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что беспилотный летательный аппарат NASA Ingenuity готовится к своему очередному полету на красной планете. Представители ведомства во время пресс-конференции рассказали о том, когда состоится уже десятый для дрона полет и о том, чем он будет заниматься в это время. Также стало известно о том, куда он направится. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что космическая обсерватория американского ведомства NASA запечатлела очень яркий рентгеновский пульсар. Специалисты рассказали, что она находится на расстоянии двенадцати миллионов световых лет от Солнца. Его яркость может превышать яркость других известных пульсаров этого же типа в десять раз. Ученые рассказали о нём и опубликовали фото на, которых можно увидеть этот необычный космический объект. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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