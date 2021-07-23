Стало известно, когда состоится новый полет NASA Ingenuity на Марсе: чем он будет заниматься

Беспилотный вертолет Ingenuity американского ведомства NASA готовится к своему очередному полету на красной планете. Об этом сообщает издание Space.com.

Когда состоится новый полет Ingenuity. Фото: NASA

10-й полет беспилотника на красной планете может произойти уже в эту субботу (24 июля). Об этом заявили представители НАСА на пресс-конференции в среду (21 июля).

Также они добавили, что во время полета робот будет исследовать "Поднятые хребты". "Поднятые хребты" - это набор каменных элементов внутри кратера Езеро на Марсе, из которого шестиколеcный ровер NASA Perseverance будет собирать образцы для дальнейшей доставки их на нашу планету.

Для справки: Ingenuity это роботизированный вертолет NASA, который был доставлен на Марс 18 февраля этого года. Уже 19 апреля он совершил свой первый полет на красной планете.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты при помощи космической обсерватории NASA Chandra запечатлели очень яркий рентгеновский пульсар. Это небесное тело находится на расстоянии двенадцати миллионов лет от Солнца. Ученые отмечают, что яркость этого пульсара превышает яркость любых других известных небесных объектов этого типа. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что ученым из американского ведомства NASA удалось показать невидимое магнитное поле галактики. Чтобы создать это изображение, специалисты использовали данные полученные с космической обсерватории Hubble и проекта Sloan Digital Sky Survey. Согласно исследованиям спиральные галактики такие, как наш Млечный Путь формируются магнитными полями.

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