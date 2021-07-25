NASA показало, как выглядела тень Луны на Земле во время солнечного затмения (ВИЕДО)



















Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало, как Луна отбросила тень на нашу планету. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

NASA показало тень Луны. Фото: NASA

Этим летом, 10 июля, жители некоторых районов таких стран, как: Гренландия, Россия и Канада могли наблюдать, как день превращается в ночь. Люди в нескольких других местах, включая части Карибского бассейна, Азию, Европу, восточную часть США, Аляску и северную Африку, смогли поймать частичное солнечное затмение, когда только часть Солнца блокируется Луной, оставляя за куском Солнца в форме полумесяца. В небе, наш спутник закрыл солнечный свет отбрасывая собственную тень на Землю.

Солнечное затмение происходит, когда Луна находится между Солнцем и Землей, в результате чего тень проецируется на поверхность Земли. Во время полного солнечного затмения Луна полностью закрывает Солнце. Во время кольцевого солнечного затмения, такого как 10 июня, Луна находится недалеко от самой дальней точки от Земли и кажется меньше Солнца на небе. Когда они совпадают, Солнце как огненное кольцо, окружающее темный диск Луны.

Специалисты из NASA опубликовали изображение этого солнечного затмения и, показали, как тень от Луны отбросилась на нашу планету.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые нашли космический камень, который может быть старше, чем наша планета. Сообщается, что он может хранить в себе информацию о формировании Солнечной системы и Земли. Специалисты считают, что этот метеорит мог прилететь к нам с орбиты красной планеты. На данный момент его состав определяют ученые. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что астроном-любитель обнаружил ранее неизвестный спутник Юпитера. На данный момент он является последним дополнением к группе спутников Карме. По данным ученых они вращаются вокруг Юпитера в направлении противоположному направлению планеты.





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