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Главная Новости IT космос Ученые обнаружили ближайшую к нам экзопланету: как она выглядит (ФОТО)
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Ученые обнаружили ближайшую к нам экзопланету: как она выглядит (ФОТО)

Она делает оборот вокруг своей звезды за 1,1 миллион лет

сегодня, 11:58
Автор:

Денис Подставной

Ученые впервые увидели напрямую экзопланету, которая находится ближе всего к нашей планете. Об этом сообщает издание Sciencealert. 

Ученые обнаружили ближайшую к нам экзопланету: как она выглядит (ФОТО)

Земля - фото из открытых источников.

Открытая не так давно экзопланета под названием COCONUTS-2b является ближайшей к Земле на сегодняшний день, которую астрономы увидели напрямую. Данный объект находится на расстоянии 35 световых лет от нашей планеты. Планета является газовым гигантом. Он относительно холодный и вращается вокруг своей звезды на большом расстоянии. 

Именно из-за большого расстояния от звезды специалисты смогли увидеть данную экзопланету напрямую. Она находится на расстоянии от своей звезды большем, чем наша планета от Солнца в 6 471 раз. На таком расстоянии она делает полный оборот вокруг звезды за 1,1 миллиона лет. 

Но даже несмотря на то, что экзопланета находится так далеко от своего светила температура на ней составляет 161 градус по Цельсию. Хотя такая температура считается достаточно холодной, как для газового гиганта. Её температура является остаточным теплом от образования планеты. Оно означает, что объект слабо светится в инфракрасном диапазоне длин волн и этого достаточно для того, чтобы её можно было видеть на прямую. 

COCONUTS-2b достаточно молодая всего 800 миллионов лет, для сравнения возраст нашей Земли составляет 4,54 миллиарда лет. 

Для справки: экзопланета — это планета, которая находится вне нашей Солнечной системы. 

Ученые обнаружили ближайшую к нам экзопланету: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из американского ведомства NASA запечатлели и показали множество различных особенностей Марса. Например, на одном из фото можно увидеть уникальное поле полярных дюн северной весной. Данные снимки красной планеты удалось получить благодаря автоматической межпланетной станции. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые NASA смогли записать странные звуки, которые исходят от спутника Юпитера. Для записи этих звуков специалисты использовали космический аппарат под названием Juno. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.sciencealert.com/rare-direct-images-have-been-taken-of-the-closest-exoplanet-yet
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