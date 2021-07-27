Ученые NASA записали странные звуки, которые исходят от спутника Юпитера (ВИДЕО)



















Ученые из американского Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) записали звуки, которые исходят от спутника Юпитера. Об этом сообщает издание Space.com

NASA записало странные звуки спутника Юпитера. Фото: NASA/JHUAPL/SwRI

Космический аппарат американского ведомства NASA Juno "слушает" радиоизлучение спутника Юпитера Ио. Из всех планет в нашей солнечной системе Юпитер имеет самое большое и мощное магнитное поле, которое простирается так далеко, что некоторые луны планеты вращаются внутри него. Поскольку Ио находится ближе всего к планете, по данным НАСА, спутник вовлечен в "гравитационное перетягивание каната" между Юпитером и двумя другими большими спутниками. Эти противоположные притяжения вызывают массивное внутреннее тепло, которое привело к сотням вулканических извержений на поверхности спутника. Вулканы выпускают в космос одну тонну газов и частиц в секунду, говорится в заявлении NASA.

Фото: NASA/GSFC/Jay Friedlander.

Часть этого материала расщепляется на электрически заряженные ионы и электроны, которые затем падают на планету через её магнитное поле. Электроны, захваченные магнитным полем, ускоряются к полюсам Юпитера и по пути генерируют явление, которое называют декаметровыми радиоволнами.

Ученые использовали данные космического аппарата Juno, для того чтобы точно определить, источник радиоизлучения. По словам специалистов, радиоволны приходят из космоса, который можно описать как полый конус, где условия как раз подходят: правильная сила магнитного поля и правильная плотность электронов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из американского ведомства NASA запечатлели один из самых ярких объектов в глубоком космосе. Он находится относительно близко от нас, на расстоянии полутора тысяч световых лет. Ученые рассказали, что внутри этого объекта находится более трех тысяч звезд. Снимок, который они продемонстрировали, состоит из комбинаций изображений полученных от космической обсерватории NASA Hubble и наземных фотографий заполняющих туманность. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что ученые из NASA запечатлели и показали полярные сияния на Юпитере. Сообщается, что данная планета имеет самые мощные в Солнечной системе. Для того чтобы разгадать загадку о происхождении этого явления на Юпитере специалисты объединили данные полученные от космической станции Juno сданными телескопа ESA XMM-Newton. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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