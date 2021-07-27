Ученые из NASA запечатлели и показали, как выглядит один из самых ярких объектов глубокого космоса (ФОТО)

Ученые из NASA показали на фото туманность, в которой находится более трех тысяч звезд. Изображение было опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

NASA показало, как выглядит туманность Ориона. Фото из открытых источников

Среди драматических ландшафтов, покрытых пылью и газом, где находятся тысячи формирующихся звезд, находится туманность Ориона. На этом изображении видно более трех тысяч звезд различных размеров, некоторые из которых никогда не были видны в видимом свете. Это ближайшая к нашей планете область звездообразования. Она находится на относительно близком расстоянии — 1500 световых лет.

Яркая центральная область является домом для четырех самых крупных звезд туманности. Это составляет то, что называется трапецией, потому что они расположены в форме трапеции. Напротив, тусклые красные звезды внизу — это мириады коричневых карликов, которых иногда называют "несостоявшимися звездами". Коричневые карлики — это холодные объекты, которые слишком малы для обычных звезд, потому что они не могут поддерживать ядерный синтез в ядре, как это делает наша звезда.

Специалисты отметили, что этот снимок является самым четким из когда-либо сделанных фотографий этого региона, сделанный с помощью усовершенствованной камеры для съемок на борту космической обсерватории NASA Hubble. Это изображение состоит из комбинации 520 изображений с Hubble, сделанных в пяти цветах, и наземных фотографий, заполняющих туманность.

Фото: NASA.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые с помощью космического телескопа NASA Hubble запечатлели сразу несколько галактик. Сообщается, что все из них взаимодействуют друг с другом. Они находятся в созвездии рыси и входят в Атлас пекулярных галактик. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что космическая обсерватория NASA сфотографировала очень яркий рентгеновский пульсар. Специалисты сообщают, что данное небесное тело превышает яркость других известных пульсаров этого типа в десять раз. Он находится на расстоянии двенадцати миллионов световых лет от Солнца. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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