Hubble сфотографировал необычную систему галактик (ФОТО)

Космическая обсерватория ESA/NASA Hubble сделал фото сразу нескольких галактик. Об этом сообщается на официальном сайте космического телескопа.

Hubble сфотографировал пекулярную галактику. Фото: NASA

Ученые продемонстрировали новый снимок, который удалось получить благодаря данному космическому аппарату. На фотографии изображены три галактики, которые находятся в созвездии Рыси.

Специалисты отмечают, что все эти галактики напрямую взаимодействуют друг с другом. Система, которая полувшая название Arp 195 входит в Атлас пекулярных галактик.

Для справки: пекулярная галактика — это галактика, которую невозможно отнести определённому классу в последовательности космического телескопа Hubble. Они обладают ярко выраженными индивидуальными особенностями. Для данного термина не существует однозначного определения. Определение систем к данному типу может оспариваться.

Необычная структура образованная тремя галактиками, которые взаимодействуют друг с другом, позволила этой системе попасть в Атлас пекулярных галактик.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из американского ведомства NASA опубликовали фотографию на которой изображено полярное сияние на Юпитере. Для того чтобы получить данный снимок, ученые объединили данные полученные с помощью космического аппарата NASA Juno с данными от космического телескопа ESA XMM-Newton. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что ученые из NASA показали, как выглядела тень Луны на поверхности нашей планеты во время солнечного затмения. Во время этого затмения Луна находилась недалеко от самой дальней точки от Земли и казалась меньше Солнца на небе. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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