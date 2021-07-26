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Hubble сфотографировал необычную систему галактик (ФОТО)

Специалисты отмечают, что все эти галактики напрямую взаимодействуют друг с другом

сегодня, 18:14
Автор:

Денис Подставной

Космическая обсерватория ESA/NASA Hubble сделал фото сразу нескольких галактик. Об этом сообщается на официальном сайте космического телескопа. 

Hubble сфотографировал необычную систему галактик (ФОТО)

Hubble сфотографировал пекулярную галактику. Фото: NASA

Ученые продемонстрировали новый снимок, который удалось получить благодаря данному космическому аппарату. На фотографии изображены три галактики, которые находятся в созвездии Рыси. 

Специалисты отмечают, что все эти галактики напрямую взаимодействуют друг с другом. Система, которая полувшая название Arp 195 входит в Атлас пекулярных галактик. 

Для справки: пекулярная галактика — это галактика, которую невозможно отнести определённому классу в последовательности космического телескопа Hubble. Они обладают ярко выраженными индивидуальными особенностями. Для данного термина не существует однозначного определения. Определение систем к данному типу может оспариваться. 

Необычная структура образованная тремя галактиками, которые взаимодействуют друг с другом, позволила этой системе попасть в Атлас пекулярных галактик.  

Hubble сфотографировал необычную систему галактик (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из американского ведомства NASA опубликовали фотографию на которой изображено полярное сияние на Юпитере. Для того чтобы получить данный снимок, ученые объединили данные полученные с помощью космического аппарата NASA Juno с данными от космического телескопа ESA XMM-Newton. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что ученые из NASA показали, как выглядела тень Луны на поверхности нашей планеты во время солнечного затмения. Во время этого затмения Луна находилась недалеко от самой дальней точки от Земли и казалась меньше Солнца на небе. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://esahubble.org/
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