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Главная Новости IT космос Ученые NASA запечатлели и показали множество различных особенностей Марса (ФОТО)
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Ученые NASA запечатлели и показали множество различных особенностей Марса (ФОТО)

Фотографии были сделаны многофункциональной автоматической межпланетной станцией

сегодня, 11:24
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало новые фотографии с красной планеты. Снимки были опубликованы на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

Ученые NASA запечатлели и показали множество различных особенностей Марса (ФОТО)

NASA опубликовало новые фото с Марса. Фото: NASA

Новые фотографии были получены с помощью космического аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Благодаря оборудованию, которое установлено на межпланетной космической станции, специалисты запечатлели множество различных особенностей Марса. 

На первой фотографии можно увидеть слоистую горную породу в кратере Джидзи, которая превратилась в холмы и ступенчатые слои. 

Ученые NASA запечатлели и показали множество различных особенностей Марса (ФОТО) - фото 2

Также аппарат запечатлел уникальное поле полярных дюн северной весной, открывающее некоторые интересные закономерности.

Ученые NASA запечатлели и показали множество различных особенностей Марса (ФОТО) - фото 3

На еще одном снимке можно увидеть, как ледяной покров распространяется на южный полюс Марса

Ученые NASA запечатлели и показали множество различных особенностей Марса (ФОТО) - фото 4

Фото: NASA

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало  о том, что специалисты из американского ведомства NASA записали странные звуки, которые исходят от одного из спутников Юпитера. Новые данные были получены благодаря космическому аппарату Juno. Ученые рассказали о природе этого радиоизлучения. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые из NASA запечатлели и показали один из самых ярких объектов, который находится в глубоком космосе. Сообщается, что в нём находятся тысячи звёзд самых разных размеров. Снимок был получен благодаря космической обсерватории Hubble и является самой четкой из когда-либо сделанных фотографий этого региона. Подробности — в нашей статье. 


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Источник: https://www.instagram.com/nasa/?hl=ru
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