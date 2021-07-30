Ученые NASA запечатлели и показали множество различных особенностей Марса (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало новые фотографии с красной планеты. Снимки были опубликованы на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

NASA опубликовало новые фото с Марса. Фото: NASA

Новые фотографии были получены с помощью космического аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Благодаря оборудованию, которое установлено на межпланетной космической станции, специалисты запечатлели множество различных особенностей Марса.

На первой фотографии можно увидеть слоистую горную породу в кратере Джидзи, которая превратилась в холмы и ступенчатые слои.





Также аппарат запечатлел уникальное поле полярных дюн северной весной, открывающее некоторые интересные закономерности.





На еще одном снимке можно увидеть, как ледяной покров распространяется на южный полюс Марса





Фото: NASA

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из американского ведомства NASA записали странные звуки, которые исходят от одного из спутников Юпитера. Новые данные были получены благодаря космическому аппарату Juno. Ученые рассказали о природе этого радиоизлучения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

самой четкой из когда-либо сделанных фотографий этого региона. Подробности — в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые из NASA запечатлели и показали один из самых ярких объектов, который находится в глубоком космосе. Сообщается, что в нём находятся тысячи звёзд самых разных размеров. Снимок был получен благодаря космической обсерватории Hubble и является

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!