Что остается после взрыва звезды: ученые из NASA показали, как выглядят остатки сверхновой (ФОТО)

Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали остаток сверхновой. Фотография была опубликована на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

Ученые NASA показали остатки сверхновой. Фото из открытых источников

На снимке изображена Кассиопея A (Cas A). Она является остатком сверхновой в созвездии Кассиопея. Это ярчайший на небе радиоисточник на частотах выше 1 ГГц за пределами Солнечной системы и один из первых открытых дискретных радиоисточников.

Изображение было получено благодаря данным трех обсерваторий. Этот 300-летний остаток, созданный взрывом сверхновой массивной звезды, находится на расстоянии около 11 тысяч световых лет от Земли.

Разные цвета на этом изображении обозначают детали, предоставленные каждой обсерваторией. Это дает астрономам целостное представление о Cas A.

Красный — инфракрасные данные космического телескопа Spitzer показывают теплую пыль во внешней оболочке с температурой около 10 градусов по Цельсию.

Желтый — оптические данные космической обсерватории NASA/ESA Hubble показывают тонкую нитевидную структуру теплых газов с температурой около 10 тысяч градусов Цельсия.

Зеленый и синий — данные рентгеновского излучения от космической рентгеновской обсерватории NASA Chundra, которые захватывают горячие газы с температурой около 10 миллионов градусов Цельсия. Этот горячий газ, вероятно, образовался, когда материал, выброшенный сверхновой, врезался в окружающий газ и пыль со скоростью около 10 миллионов миль в час.

Для справки: Остатки сверхновой звезды — это туманности, которые образовались в космосе из-за мощного взрыва звезды, произошедшего десятки или сотни лет назад.





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