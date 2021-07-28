Российский модуль МКС был разрушен в атмосфере Земли (ФОТО)

В понедельник (26 июля) астронавты попрощались с одним из модулей Международной космической станции и сделали потрясающие снимки горящего отсека в атмосфере Земли. Об этом пишет издание Space.com.

Российский модуль МКС сгорел в атмосфере Земли. Фото: ESA / NASA – T. Pesquet

Российский грузовой корабль "Прогресс" отбуксировал модуль под названием "Пирс" от космической станции и вниз через атмосферу Земли, чтобы обеспечить полное сгорание модуля и снизить вероятность того, что какие-либо большие куски попадут на поверхность Земли.

Россия запустила свой модуль "Пирс" в 2001 году; С тех пор модуль он служил портом для космической станции, вмещал более 70 различных капсул и помогал российским космонавтам проводить внекорабельные действия или выходить в открытый космос.

Фото: ESA / NASA – T. Pesquet

На освободившееся место уже скоро планируют пристыковать новый российский научный модуль Наука. Вчерашняя огненная церемония выхода на пенсию знаменует собой первый раз, когда был выброшен основной компонент Международной космической станции.

Фото: ESA / NASA – T. Pesquet

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из NAAS смогли записать странные звуки, которые исходят от одного из спутников Юпитера. Ученые рассказали о природе этих радиоизлучений. Для записи звука специалисты использовали оборудование, установленное на межпланетной станции NASA Juno. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в небе над США пронесся огромный огненный шар. Очевидцы утверждают, что во время его полета раздался громкий взрыв. В сети появилось видео, на котором запечатлено это событие. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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