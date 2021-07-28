Над США пронесся большой огненный шар: был слышен взрыв (ВИДЕО)



















Над Соединёнными Штатами Америки пронёсся метеорит. Об этом сообщает издание Space.com

Над Техасом пронесся огненный шар. Фото: Depositphotos

В небе над штатом Техас пролетел огненный шар. Это привело к сообщениям от нескольких сотен очевидцев о яркой вспышке и звуковом ударе. Данное событие произошло около девяти вечера по местному времени в это воскресенье 25 июля, пишет CBS Даллас-Форт-Уэрт.

Некоммерческая организация American Meteor Society с того времени записала уже более двухсот сообщений об огненном шаре, включая три видео. Свидетели были в основном на северо-востоке Техаса, однако, некоторые из очевидцев сообщили, что видели данный огненный шар над американскими штатами Оклахома, Миссури, Арканзас и Луизиана.

На видеозаписи этого огненного шара виден большой объект, летящий по небу в течение нескольких секунд. По оценкам большинства людей, которые видели огненный шар, событие происходило от трех до четырех секунд. Около четырнадцати человек, которые наблюдали объект, рассказали, что он издал звук, пролетая по небу.

В Сети появились видео на котором запечатлено данное явление.

Видео: YouTube-канал — videofromspace.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в небе над Норвегией пролетел метеорит. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что им поступило несколько сообщений об этом космическом камне. Сообщается, что он летел со скоростью превышающую шестнадцать метров в секунду и мог упасть где-то неподалёку от столицы страны. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что недалеко от кубинского города Моа взорвался и упал космический камень. Специалисты рассказали, что их датчики зафиксировали взрыв на земле. По словам очевидцев, они могли наблюдать в небе вспышки красного и белого цвета. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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