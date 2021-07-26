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Главная Новости IT космос В Норвегии упал большой метеорит (ВИДЕО)
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В Норвегии упал большой метеорит (ВИДЕО)

Небесное тело можно было наблюдать в течение пяти секунд

сегодня, 10:23
Автор:

Денис Подставной








Над Норвегией пронесся большой метеорит. Об этом пишет издание Reuters. 

В Норвегии упал большой метеорит (ВИДЕО)

Падение метеорита в Норвегии. Фото: Reuters

Как стало известно, ночью, 25 июля, в небе над Норвегией заметили космический камень. Сообщается, что во время полета метеорита был слышен взрыв.

Сотрудникам правоохранительных органов поступило несколько сообщений о данном небесном теле. Ими не было выявлено ни человеческих жертв ни разрушений, связанных с этим событием.

Согласно данным норвежской сети наблюдателей за метеоритами, космический камень пролетел в небе над Норвегией около часа ночи и его можно было наблюдать примерно пять секунд. Огненный шар летел со скоростью около 16.3 километров в секунду. 

Специалисты предполагают, что обломки "огненного шара"  могли упасть неподалёку от столицы Норвегии — Осло. 

В Сети появились видео, на которых запечатлено данное событие. 

Видео: The Guadrian.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в восточной части Кубы упал метеорит. По словам очевидцев события, в небе можно было наблюдать белое и красное свечение и затем после его снижения раздался громкий взрыв. Специалисты из Национальной сейсмологической службы Кубы сообщили, что их оборудование зафиксировало наземный взрыв. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что ученые обнаружили на Земле обломки древнего метеорита. Сообщается, что их возраст может составлять более 4,6 миллиарда лет. Специалисты считают, что он может содержать в себе важную информацию о формировании нашей планеты. Данное небесное тело упало на нашу планету с орбиту Марса. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/rumbling-meteor-lights-up-norway-bit-possibly-landing-near-oslo-2021-07-25/
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