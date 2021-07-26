В Норвегии упал большой метеорит (ВИДЕО)



















Над Норвегией пронесся большой метеорит. Об этом пишет издание Reuters.

Падение метеорита в Норвегии. Фото: Reuters

Как стало известно, ночью, 25 июля, в небе над Норвегией заметили космический камень. Сообщается, что во время полета метеорита был слышен взрыв.

Сотрудникам правоохранительных органов поступило несколько сообщений о данном небесном теле. Ими не было выявлено ни человеческих жертв ни разрушений, связанных с этим событием.

Согласно данным норвежской сети наблюдателей за метеоритами, космический камень пролетел в небе над Норвегией около часа ночи и его можно было наблюдать примерно пять секунд. Огненный шар летел со скоростью около 16.3 километров в секунду.

Специалисты предполагают, что обломки "огненного шара" могли упасть неподалёку от столицы Норвегии — Осло.

В Сети появились видео, на которых запечатлено данное событие.

Видео: The Guadrian.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в восточной части Кубы упал метеорит. По словам очевидцев события, в небе можно было наблюдать белое и красное свечение и затем после его снижения раздался громкий взрыв. Специалисты из Национальной сейсмологической службы Кубы сообщили, что их оборудование зафиксировало наземный взрыв. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что ученые обнаружили на Земле обломки древнего метеорита. Сообщается, что их возраст может составлять более 4,6 миллиарда лет. Специалисты считают, что он может содержать в себе важную информацию о формировании нашей планеты. Данное небесное тело упало на нашу планету с орбиту Марса. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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