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Главная Новости IT космос Ученые впервые в истории увидели в деталях взрыв массивной звезды
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Ученые впервые в истории увидели в деталях взрыв массивной звезды

Размеры указанного небесного тела превышали размеры Солнца примерно в сто раз

сегодня, 15:44
Автор:

Денис Подставной








Ученым удалось впервые зафиксировать взрыв сверхновой звезды. Об этом пишет издание Phys.org.

Ученые впервые в истории увидели в деталях взрыв массивной звезды

Ученые увидели взрыв сверхновой. Фото: Forbes

Как стало известно, специалистам из Австралийского национального университета впервые в истории удалось зафиксировать момент взрыва сверхновой. Сообщается, что размеры данного небесного тела превышали размеры нашего светила примерно в сто раз. 

Как заявили астрономы, это был первый случай, когда им удалось сделать столь подробные снимки данного события. Взрыв сверхновой, явление достаточно скоротечное и большинству телескопов крайне сложно его зафиксировать. 

Сверхновая звезда под названием SN2017jgh находилась на расстоянии более одного миллиарда лет от нашей планеты. Это означает, что свет от неё дошел до нас за один миллиард лет. 

Специалистам удалось зафиксировать это явление с помощью космической обсерватории NASA Kepler. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые обнаружили планету похожую на Землю, на которой может быть жизнь. Сообщается, что на расстоянии 35 световых лет от нас была обнаружена система с красным карликом и несколькими экзопланетами. Одно из этих небесных тел может состоять на треть из воды. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что марсоход NASA сфотографировал на Марсе объект в форме арки. Его необычная форма привлекла внимание ислледователя-любетеля, и он объединил снимки, полученные роботом в одно изображение. Сообщается, что такой объект имеет необычную структуру, которая противостоит эрозии на Красной планете. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://phys.org/
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