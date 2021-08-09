NASA показало крупнейший спутник в Солнечной системе (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало на фотографии ледяной спутник планеты Юпитер под названием Ганимед. Данный снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

NASA показало фото Ганимеда. Фото: NASA

На данном инфракрасном изображении спутник Юпитера выглядит тёмным и загадочным. Он был получен во время пролета автоматической межпланетной станции NASA под названием Juno вблизи спутника 20 июля этого года. Для получения данного снимка был использован научный инструмент JIRAM, который "видит" в инфракрасном свете, невидимом для человеческого глаза.

Эта фотография была получена и опубликована через десять лет после запуска космического аппарата Juno (5 августа 2011 года). Инструмент был разработан для захвата инфракрасного света, исходящего из глубины Юпитера, для исследования погодного слоя на глубине от 30 до 45 миль (от 50 до 70 километров) ниже верхних слоев облаков Юпитера. Объединив данные трех недавних облетов, научная группа Juno создала новую инфракрасную карту Ганимеда! Эти наблюдения JIRAM предоставляют новую информацию о ледяной оболочке Ганимеда и составе океана жидкой воды под ним.

Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM.

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