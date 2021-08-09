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NASA показало крупнейший спутник в Солнечной системе (ФОТО)

На новом инфракрасном изображении спутник Юпитера выглядит тёмным и загадочным

сегодня, 13:19
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало на фотографии ледяной спутник планеты Юпитер под названием Ганимед. Данный снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

NASA показало крупнейший спутник в Солнечной системе (ФОТО)

NASA показало фото Ганимеда. Фото: NASA

На данном инфракрасном изображении спутник Юпитера выглядит тёмным и загадочным. Он был получен во время пролета автоматической межпланетной станции NASA под названием Juno вблизи спутника 20 июля этого года. Для получения данного снимка был использован научный инструмент JIRAM, который "видит" в инфракрасном свете, невидимом для человеческого глаза.

Эта фотография была  получена и опубликована через десять лет после запуска космического аппарата Juno (5 августа 2011 года). Инструмент был разработан для захвата инфракрасного света, исходящего из глубины Юпитера, для исследования погодного слоя на глубине от 30 до 45 миль (от 50 до 70 километров) ниже верхних слоев облаков Юпитера. Объединив данные трех недавних облетов, научная группа Juno создала новую инфракрасную карту Ганимеда! Эти наблюдения JIRAM предоставляют новую информацию о ледяной оболочке Ганимеда и составе океана жидкой воды под ним.

NASA показало крупнейший спутник в Солнечной системе (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые из американского ведомства NASA смогли запечатлеть удивительные кольца вокруг чёрной дыры. Это небесное тело находиться на расстоянии более семи тысяч световых лет он Земли. Специалисты рассказали о природе данного явления, а также о том, с помощью какого оборудования им удалось сделать снимок. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что шестиколесный марсоход NASA обнаружил необычный объект на поверхности красной планеты. Специалисты рассказали, о том, что объект имеет причудливую форму и состоит из странного материала, который может противостоять эрозии и силе ветра на Марсе. Данные, которые были получены от робота объединил в одно изображение исследователь-аматор. Подробнее об этом читайте  в нашей статье.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CSSB0q3l7AE/
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