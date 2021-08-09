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Главная Новости IT космос NASA показало, как выглядит из космоса одно из самых суровых мест на нашей планете (ФОТО)
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NASA показало, как выглядит из космоса одно из самых суровых мест на нашей планете (ФОТО)

Фотография была сделана с МКС

сегодня, 14:26
Автор:

Денис Подставной

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало фотографию пустыни Сахара, сделанную с Международной космической станции. Фотография была опубликована на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

NASA показало, как выглядит из космоса одно из самых суровых мест на нашей планете (ФОТО)

NASA показало Сахару из космоса. Фото: REUTERS/NASA

На этом снимке изображена самая большая жаркая пустыня на Земле.

"Вы можете быть удивлены, обнаружив, что это на самом деле не фотография соседней Красной планеты, а пустыня Сахара", — пишет NASA в описании к посту с фотографией. 

Данные со спутников NASAEarth показывают, что ветер и погода в Сахаре ежегодно собирают в среднем 182 миллиона тонн пыли из пустынь Африки и переносят ее на 1600 миль через Атлантический океан. Этот объем эквивалентен 689 290 полуприцепам, заполненным пылью. Эта пыль помогает строить пляжи в Карибском бассейне и удобряет почвы в Амазонии.

Для справки: пустыня Сахара — это вторая по площади пустыня после Антарктической. Она занимает около 30% площади Африки.

NASA показало, как выглядит из космоса одно из самых суровых мест на нашей планете (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA / Shane Kimbrough

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из NASA запечатлели один из спутников самой большой планеты Солнечной системы. Это инфракрасное изображение было получено благодаря научному инструменту под названием JIRAM, установленному на межпланетной станции NASA Juno. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученым из NASA удалось обнаружить кольца вокруг чёрной дыры. Сообщается, что это небесное тело находится на расстоянии 7800 световых лет от Земли. Чёрная дыра активно вытягивает материалы из звезды, которая расположена неподалёку от неё. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CSUstLaJ4UJ/
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