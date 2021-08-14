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Главная Новости IT космос Ученые NASA показали место, где рождаются массивные звёзды (ФОТО)
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Ученые NASA показали место, где рождаются массивные звёзды (ФОТО)

Находится на расстоянии 45 световых лет от Солнца

14 августа 2021, 22:20
Автор:

Денис Подставной

Ученые из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства показали на фото место, где образовываются звёзды. Снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

Ученые NASA показали место, где рождаются массивные звёзды (ФОТО)

NASA показало место, где рождаются звёзды. Фото: Pixabay

Ученые рассказали, что данный снимок был получен при помощи космической обсерватории NASA Hubble. Благодаря его оборудованию специалистам удалось запечатлеть место, где рождаются массивные звёзды, расположенные в созвездии Близнецов, которое находится на расстояние 45 световых лет от Солнца. 

В центре изображения образуется массивная звезда, которая пробивает полости сквозь облака парой мощных струй, простирающихся в правый верхний и левый нижний угол изображения. 

Свет от этой звезды в основном ускользает и достигает нас, освещая эти полости, как маяк, пробивающийся сквозь грозовые тучи.

Ученые NASA показали место, где рождаются массивные звёзды (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA показали на фотографии удивительный космический объект. Ученые рассказали, что он находится от нас на расстоянии около четырех тысяч световых лет. В данной местности происходит зарождение звёзд. Данный космический объект предоставляет астрономам прекрасную возможность для изучения свойств молодых звёзд. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что специалисты из NASA сфотографировали из космоса одно из суровейших мест на нашей планете. Снимок был сделан с Международной космической станции. Ученые отметили, что некоторые люди могут быть удивлены, обнаружив, что на самом деле это не фотография с красной планеты. Эта местность занимает около трети площади африки. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CSiEsp9s9w6/
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