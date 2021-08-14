Ученые NASA показали место, где рождаются массивные звёзды (ФОТО)

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Денис Подставной
Ученые из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства показали на фото место, где образовываются звёзды. Снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.
NASA показало место, где рождаются звёзды. Фото: Pixabay
Ученые рассказали, что данный снимок был получен при помощи космической обсерватории NASA Hubble. Благодаря его оборудованию специалистам удалось запечатлеть место, где рождаются массивные звёзды, расположенные в созвездии Близнецов, которое находится на расстояние 45 световых лет от Солнца.
В центре изображения образуется массивная звезда, которая пробивает полости сквозь облака парой мощных струй, простирающихся в правый верхний и левый нижний угол изображения.
Свет от этой звезды в основном ускользает и достигает нас, освещая эти полости, как маяк, пробивающийся сквозь грозовые тучи.
Фото: NASA.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA показали на фотографии удивительный космический объект. Ученые рассказали, что он находится от нас на расстоянии около четырех тысяч световых лет. В данной местности происходит зарождение звёзд. Данный космический объект предоставляет астрономам прекрасную возможность для изучения свойств молодых звёзд. Подробно об этом читайте в нашем материале.
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