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Главная Новости IT космос Ученые NASA запечатлели невероятно красивый космический объект (ФОТО)
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Ученые NASA запечатлели невероятно красивый космический объект (ФОТО)

Данный объект находится на расстоянии примерно четырех тысяч световых лет от Земли

сегодня, 20:14
Автор:

Денис Подставной

Ученые из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства показали на фотографии гигантское межзвёздное облако. 

Ученые NASA запечатлели невероятно красивый космический объект (ФОТО)

Ученые запечатлели туманность Лагуна. Фото из открытых источников

NGC 6523 или туманность Лагуна, представляет собой гигантское облако газа и пыли, в котором рождаются звезды. Оно находится на расстоянии примерно четырех тысяч световых лет от нашей планеты. 

Туманность Лагуна предоставляет астрономам прекрасную возможность для изучения свойств очень молодых звезд. Многие молодые звезды излучают большое количество высокоэнергетического света, включая рентгеновские лучи, которые можно увидеть с помощью данных полученных космической  рентгеновской обсерваторией NASA Chandra. Эти данные отмечены розовым светом на фотографии. 

Рентгеновские данные были объединены с оптическим изображением NGC 6523, полученным обсерваторией на горе Леммон в Аризоне (синий и белый).

Ученые NASA запечатлели невероятно красивый космический объект (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вертолетный робот NASA во время своего одиннадцатого полета над поверхностью красной планеты сделал несколько новых снимков. Помимо марсианских пейзажей на фотографии можно увидеть шестиколесный ровер NASA Perseverance. Также специалисты подробности о последнем на данный момент полете вертолета. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на небе вспыхнула новая звезда, которую можно увидеть даже невооруженным взглядом. Обычно, данное небесное тело светит очень тускло и поэтому её сложно заметить, однако не так давно в результате термоядерного взрыва её светимость увеличилась в сотни раз. Ученые рассказали что эта звезда принадлежит к классу повторных новых. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.nasa.gov/image-feature/the-lagoon-nebula-gives-birth-to-stars
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