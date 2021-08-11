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Главная Новости IT космос На небе вспыхнула новая звезда: как она выглядит (ФОТО)
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На небе вспыхнула новая звезда: как она выглядит (ФОТО)

Звезда стала ярче из-за внезапного термоядерного взрыва

сегодня, 14:30
Автор:

Денис Подставной

Несколько дней назад в небе вспыхнула новая звезда. Об этом сообщает издание EarthSky.

На небе вспыхнула новая звезда: как она выглядит (ФОТО)

Новая звезда на небе. Фото: Focus.ua

Как стало известно, 8 августа вспыхнула звезда под названием RS Змееносца. Специалисты называют её новой (звезды чья светимость внезапно увеличивается ~10³—10⁶ раз). Данное небесное тело можно без труда обнаружить в созвездии Змееносца. 

Сообщается, что в большинстве случаев эта звезда является слишком тусклой для того, чтобы её можно было разглядеть. Однако, внезапный термоядерный взрыв увеличил её светимость несколько сотен раз. Звезды принадлежит к классу повторных новых. 

Для справки: повторные новые это класс новых звёзд у которых наблюдаются мощные вспышки с интервалом в несколько десятков лет. Во время этих вспышек небесное тело становится ярче примерно на десять величин. 

На небе вспыхнула новая звезда: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: EarthSky.

RS Змееносца находится на расстоянии пяти тысяч световых лет от нашей планеты. Взрывы на ней наблюдались в 1898, 1933, 1958, 1967, 1985, 2006 и 2021 годах. Они достигали яркости пятой звёздной величины. 

На данный момент звезда уже начала снова угасать, но её всё еще можно увидеть невооруженным глазом. 

На небе вспыхнула новая звезда: как она выглядит (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что совместная миссия ESA и JAXA запечатлела крупным планом "сестру" нашей Земли. Фотография была получена, когда космический корабль находился на расстоянии 1573 километра от планеты. В это время аппарат совершал гравитационный манёвр. Сообщается, что изображение было немного отредактировано для повышения контрастности. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые из NASA запечатлели фото крупнейшего спутника Юпитера. Для получения нового снимка специалисты использовали научный инструмент, который "видит" в инфракрасном свете. На новом снимке небесное тело кажется загадочным и тёмным. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://earthsky.org/astronomy-essentials/a-rare-nova-visible-to-the-eye-see-it-while-you-can/
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