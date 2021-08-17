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Главная Новости IT космос Ученые с помощью Hubble показали, как выглядит галактика в "Печи" (ФОТО)
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Ученые с помощью Hubble показали, как выглядит галактика в "Печи" (ФОТО)

Данный космически объект является спиральной галактикой с перемычкой

17 августа 2021, 16:38
Автор:

Денис Подставной

Ученые показали на фото спиральную галактику, которая находится от нас на расстоянии свыше 60 миллионов лет. Изображение было опубликовано на официальном сайте космической обсерватории NASA/ESA Hubble. 

Ученые с помощью Hubble показали, как выглядит галактика в "Печи" (ФОТО)

Hubble запечатлел далёкую галактику. Фото из открытых источников

Как стало известно, Hubble с помощью своей камеры для наблюдения  в широком диапазоне волн (Wide Field Camera 3) запечатлел галактику под названием NGC 1385. Она находится на расстоянии 68 миллионов лет от нашей планеты. 

Для справки: Wide Field Camera 3 часто называют "рабочей лошадкой" телескопа Hubble из-за её надёжности и универсальности. Она была установлена на него в 2009 года, когда астронавты последний раз находились на борту космической обсерватории.

NGS 1385 находится в созвездии Печи, которое содержит 57 звёзд видимых невооруженным глазом. Данный объект является спиральной галактикой с перемычкой (перемычка состоит из ярких звёзд, выходящих из центра и пересекающих галактику посередине).

Ученые с помощью Hubble показали, как выглядит галактика в ”Печи” (ФОТО) - фото 2

Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вертолет NASA, который находится на красной планете, прислал на Землю новые фотографии. Он сделал их во время своего очередного полёта. Отмечается, что, помимо марсианских пейзажей, на новых снимках можно наблюдать ровер ведомства. Его сфотографировали во время его первой научной кампании. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на небе засияла новая звезда. Ученые рассказали, что в большинстве случаев данное небесное тело является слишком тусклым для того, что бы его можно было разглядеть. Однако из-за термоядерного взрыва, который произошел в звезде, её светимость увеличилась в сотни раз. И теперь её можно без труда обнаружить в созвездии Змееносца. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://esahubble.org/images/potw2133a/
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