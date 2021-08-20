Ученые получили четкие снимки галактик, свет от которых преодолел миллиарды лет

Астрономы получили четкие фотографии галактик, свет от которых преодолел миллиарды лет. Об этом сообщает издание Sciencealert.

Галактика Геркулес А. Фото: ScienceAlert

Как стало известно, ученым с помощью сети телескопов удалось получить одни из подробнейших снимков далеких галактик. Наблюдения проводились с использованием Low Frequency Array. Она является крупнейшей сетью низкочастотных радиотелескопов, действующих в настоящее время на Земле. Она может комбинировать наблюдения примерно с 70 тысяч антенн, которые методом радиоитерферометрии проводят наиболее чувствительные радионаблюдения.

Новые исследования специалистов были посвящены струям релятивистских частиц которые выбрасываются в межгалактическое пространство сверхмассивными черными дырами. Ученые рассказали, что их невозможно увидеть в оптическом диапазоне, но их могут заметить радиотелескопы, а это означает, что радиоизображения могут подсказать, каким образом эти радиоструи создаются и распространяются.





Радиоструи далеких галактик. Фото: ESA

Как только любое вещество попадает в горизонт событий, оно уже не может избежать притяжения черной дыры. Такое вещество попадает в акреционный диск (это структура, возникающая в результате падения диффузного материала, что обладает вращательным моментом, на массивное центральное тело), а затем стекает в нее, как вода в водоотводе. Однако малое количество вещества каким-то образом направляется за пределы горизонта событий к полюсам, где потом выпускается с огромной скоростью. По предположениям ученых, силовые линии магнитного поля вокруг черной дыры действуют как синхротрон, ускоряя эти частицы и создавая релятивистские скорости.

Астрономы отметили, что благодаря новым изображениям с высоким разрешением у них появилась возможность увидеть, что на самом деле происходит, когда сверхмассивные черные дыры запускают радиоструи.

Среди новых снимков есть фотография галактики под названием 3C 293 с большими и необычными радиочастями, свидетельствующими о прерывистом выбросе радиоструй.

Также специалисты проанализировали свет от галактики, которая находится от нас на расстоянии 11 миллиардов световых лет. Обычно такие объекты довольно сложно детально наблюдать на низких частотах. Кроме того, ученые исследовали кольцевые структуры в радиочастях радиогалактики Геркулес А и пришли к выводу, что они появились в результате периодического усиления и ослабления струй.



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые NASA показало, как выглядит остаток сверхновой, который образовался после взрыва звезды. Взрыв от неё послал по межзвездному пространству ударные волны, скорость которых достигала нескольких миллионов километров в час. Остаток расположен в карликовой галактике Большое Магелланово Облако. Астрономам удалось его запечатлеть благодаря телескопам NASA Chandra и Hubble. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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