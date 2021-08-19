NASA показало, как выглядит остаток сверхновой, который образовался после взрыва звезды (ФОТО)

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запечатлели на фотографии остаток сверхновой звезды. Изображение было опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

NASA. Фото из открытых источников.

Данное подковообразное облако газа на фоне тысяч звёзд расположено в карликовой галактике под названием Большое Магелланово Облако. Данный снимок был получен благодаря космическим обсерваториям NASA Chandra и Hubble.

Изображенный здесь остаток сверхновой был образован в результате взрыва массивной звезды. Взрыв послал по межзвездному пространству ударные волны со скоростью несколько миллионов километров в час, которые могут вызвать внезапные большие изменения давления и температуры вслед волнами.



Рентгеновское свечение, показанное синим цветом, является результатом нагрева межзвездного газа ударной волной до температуры около 10 миллионов градусов. Форма подковы может быть вызвана неравномерным распределением межзвездного газа вокруг места взрыва.

На оптическом изображении телескопа Hubble видно меньшее яркое серповидное облако излучения газообразного водорода и слабые пурпурные пучки, соответствующие областям, богатым атомами кислорода, что свидетельствует о ядерных реакциях в ядре звезды перед образованием сверхновой.





Фото: NASA/SAO/CXC; (Optical) NASA, Hubble Heritage Team (STScI/AURA).

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вертолет американского ведомства NASA совершил свой 12-ый полет над поверхностью красной планеты. Специалисты рассказали, что новый полет был трудным из-за сложного рельефа местности. Во время него аппарат преодолел расстояние в 450 метров за 169 секунд. Затем дрон вернулся на место своего взлёта. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые обнаружили галактику, которая практически полностью лишена тёмной материи. По мнению специалистов данное вещество является важным в формировании галактик. Также данный космический объект является аномалией. Галактика имеет чрезвычайно низкую плотность и поэтому сквозь неё можно видеть. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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