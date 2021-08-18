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Главная Новости IT космос Новое фото с Марса: вертолетный дрон Ingenuity совершил новый полет на красной планете (ФОТО)
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Новое фото с Марса: вертолетный дрон Ingenuity совершил новый полет на красной планете (ФОТО)

Ученые рассказали, что новый полёт был трудным из-за сложного рельефа местности

18 августа 2021, 17:35
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства рассказало о новом полете своего вертолётного дрона Ingenuity. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.

Новое фото с Марса: вертолетный дрон Ingenuity совершил новый полет на красной планете (ФОТО)

Ingenuity совершил 12-ый полет. Фото: NASA.

Как стало известно, вертолет совершил уже свой 12 полет над поверхностью красной планеты. Во время него, аппарат преодолел 450 метров за 169 секунд. 

Ученые рассказали, что новый полёт был трудным из-за сложного рельефа местности, который создавала проблемы для навигационной системы вертолёта. 

Изначально маршрут Ingenuity был прямым, а потом робот сделал пятиметровый перелёт в сторону, чтобы сделать фотографии, из которых потом специалисты создадут стереоизображения местности. После данного манёвра, вертолёт вернулся в туже точку, откуда совершил взлёт. 

Разведка региона Южная Сеита поможет шестиколёсному роботу NASA Perseverance отметить для изучения интересные геологические объекты. 

Новое фото с Марса: вертолетный дрон Ingenuity совершил новый полет на красной планете (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA/JPL.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые NASA показали призрачную галактику. Её особенностью является то, что она практически лишена тёмной материи. Также она является аномалией потому, что сквозь неё можно видеть. Это называется ультрадиффузной галактикой, потому что она имеет чрезвычайно низкую плотность. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые впервые обнаружили крупный "разрыв" в нашей галактике. Он имеет протяженность около трех тысяч световых лет и находится в рукаве Стрельца. Он состоит из молодых звёзд и туманностей. Ученые описали его, как осколок, который торчит из доски. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://twitter.com/NASAJPL/status/1427493737219776521?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1427493737219776521%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2FTECHNOLOGIES%2Fingenuity-sovershil-12-polet-na-marse-.html
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