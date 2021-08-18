Новое фото с Марса: вертолетный дрон Ingenuity совершил новый полет на красной планете (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства рассказало о новом полете своего вертолётного дрона Ingenuity. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.

Ingenuity совершил 12-ый полет. Фото: NASA.

Как стало известно, вертолет совершил уже свой 12 полет над поверхностью красной планеты. Во время него, аппарат преодолел 450 метров за 169 секунд.

Ученые рассказали, что новый полёт был трудным из-за сложного рельефа местности, который создавала проблемы для навигационной системы вертолёта.

Изначально маршрут Ingenuity был прямым, а потом робот сделал пятиметровый перелёт в сторону, чтобы сделать фотографии, из которых потом специалисты создадут стереоизображения местности. После данного манёвра, вертолёт вернулся в туже точку, откуда совершил взлёт.

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Фото: NASA/JPL.

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