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Главная Новости IT космос Ученые показали, как выглядит самая яркая звезда на нашем небе: в десятки раз ярче Солнца (ФОТО)
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Ученые показали, как выглядит самая яркая звезда на нашем небе: в десятки раз ярче Солнца (ФОТО)

Ученые показали, как выглядит Сириус

сегодня, 12:59
Автор:

Денис Подставной

Ученые показали на фотографии самую яркую звезду на нашем небе. Снимок был опубликован на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram. 

Ученые показали, как выглядит самая яркая звезда на нашем небе: в десятки раз ярче Солнца (ФОТО)

Hubble. Фото: NASA.

На снимке полученном при помощи оборудования, которое установлено на космическом телескопе запечатлена самая яркая звезда на нашем небе — "Собачья звезда" Сириус. Данное небесное тело находится на расстоянии 8,6 световых лет от нашей планеты. 

Также на данной фотографии можно обнаружить белого карлика-компаньона звезды — Сириус B.

Для справки: Сириус является ярчайшей звездой на нашем небе. Её светимость в 25 раз превышает светимость нашего светила. Её можно наблюдать из любого региона нашей планеты, за исключением самых северных её областей. 

Ученые показали, как выглядит самая яркая звезда на нашем небе: в десятки раз ярче Солнца (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, H.E. Bond and E. Nelan (Space Telescope Science Institute, Baltimore, Md.); M. Barstow and M. Burleigh (University of Leicester, U.K.); and J.B. Holberg.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Астрономы запечатлели удивительный космический объект. Им удалось это сделать благодаря космическому телескопу Hubble. На фотографии можно увидеть "кольцо Эйнштейна", увеличивающее свет из далеких глубин Вселенной. Галактики, которые создают его, находятся на расстоянии нескольких миллиардов километров от нас. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученым из американского ведомства NASA удалось запечатлеть "гостя из каменного века". Им является осколок кометы, котую можно было наблюдать пять тысяч лет назад. В NASA отметили, странность данного объекта. Комета разделилась на мелкие кусочки в середине прошлого года, когда находилась дальше от нашей звезды чем Земля. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CTCtf3kMPmi/
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