Ученые показали, как выглядит самая яркая звезда на нашем небе: в десятки раз ярче Солнца (ФОТО)

Ученые показали на фотографии самую яркую звезду на нашем небе. Снимок был опубликован на официальной странице космической обсерватории NASA/ESA Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: NASA.

На снимке полученном при помощи оборудования, которое установлено на космическом телескопе запечатлена самая яркая звезда на нашем небе — "Собачья звезда" Сириус. Данное небесное тело находится на расстоянии 8,6 световых лет от нашей планеты.

Также на данной фотографии можно обнаружить белого карлика-компаньона звезды — Сириус B.

Для справки: Сириус является ярчайшей звездой на нашем небе. Её светимость в 25 раз превышает светимость нашего светила. Её можно наблюдать из любого региона нашей планеты, за исключением самых северных её областей.





Фото: NASA, H.E. Bond and E. Nelan (Space Telescope Science Institute, Baltimore, Md.); M. Barstow and M. Burleigh (University of Leicester, U.K.); and J.B. Holberg.

