NASA Perseverance добыл образцы горной породы на Марсе (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства рассказало о работе ровера на красной планете. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.

Марсоход NASA добыл образцы горной породы Марса. Фото: NASA.

Как стало известно, шестиколесный ровер ведомства под названием Perseverance смог собрать образцы грунта и горной породы на Марсе. Выбор пал на "самый твердый камень", который удалось найти в кратере Езеро. Он получил имя Рошетт. Робот с помощью своих инструментов высверлил отверстие в одном из камней, сложил их в специальную титановую трубку, а затем спрятал в специальную ячейку в своём корпусе.





Трубка с керном красной планеты. Фото: NASA.

Главный инженер миссии Адам Стельцнер называет это идеальным образцом керна.





На фотографии изображен камень Рошетт, образец которого в будущем доставят на нашу планеты. Фото: NASA.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что шестиколесный ровер NASA, запечатлел завораживающие марсианские пейзажи. Он сделал новые снимки во время того, как остановился на склоне горы Эолида. С такой позиции "глазами" марсохода можно увидеть весь путь до края кратера. 360-градусная панорама, которая состоит из более, чем из ста изображений охватывает множество ландшафтов. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые NASA показали, как марсоход бурит горные породы красной планеты. На момент создания фотографии, которую опубликовало ведомство, ровер Curiosity получил 32 образца марсианской породы. Он добыл их с помощью своей дрели прикрепленной к манипулятору. Подробнее об этом читайте в нашей статье.



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