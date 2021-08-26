Марсоход NASA, запечатлел завораживающие марсианские пейзажи (ВИДЕО)



















Марсоход американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства создал панораму марсианских пейзажей. Об этом сообщает издание Focus.

Curiosity запечатлел марсианские пейзажи. Фото: скриншот из видео.

Шестиколесный ровер Curiosity, остановился на склоне марсианской горы Эолида, чтобы его оборудование запечатлело окрестности. На данный момент робот находится на высоте около 460 метров над точкой своего приземления. С этой позиции "глазами" марсохода можно увидеть весь путь до края кратера, который находится на расстоянии более трех десятков километров.

360-градусный обзор, который состоит из более, чем из ста изображений охватывает множество ландшафтов. Они могут хранить секрет того, как красная планета потеряла воду.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в NASA предупредили о приближении к Земле большого астероида. Специалисты сообщили, что небесный объект имеет диаметр более 700 метров. В момент максимального сближения между ним и нашей планетой будет около 366 тысяч километров. Это меньше, чем расстояние между Землей и её единственным спутником. Специалисты рассказали о том, существует ли угроза его столкновения с нами. Подробно об этом читайте в нашем материале.

NASA опубликовало фото "улыбающегося" кратера на Марсе. Его запечатлели с помощью оборудования, которое установлено на космическом аппарате под названием

Mars Reconnaissance Orbiter. Он осуществляет наблюдение за данным объектом уже на протяжении десятилетия. Ученые рассказали о кратере и показали его на фото. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство

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