В NASA предупредили о приближении к Земле большого астероида

К Земле приближается крупный астероид. Об этом сообщает издание Focus.

К Земле приближается астероид 2010 RJ53. Фото из открытых источников.

Как стало известно, небесное тело под названием 2010 RJ53 максимально приблизится к нашей планете девятого сентября. Он этот момент расстояние между ним и Землей будет около 366 тысяч километров. Это означает, что в момент максимального сближения он будет находиться ближе к нам, чем Луна.

Для справки: расстояние от Земли до Луны составляет 384 400 километра.

Отмечается, что астероид имеет диаметр примерно 774 метра.

В американском ведомстве NASA заявили, что несмотря на близкое расстояние в момент максимального сближения, маловероятно, что данный объект столкнется с нашей планетой.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из NASA подсчитали вероятность столкновения астероида Бенну с Землей. Сообщается, что самое опасное сближение с нашей планетой произойдет 24 сентября 2182 года. Данное небесное тело считается одним из самых опасных для нас. Астероид обладает массой примерно 140 миллионов тонн и движется со скоростью 13 километров в секунду. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Китай собирается защищать нашу планету от астероидов. Ученые из Поднебесной должны создать специальные ракеты. Космический флот должен будет защищать Землю и состоять из множества безъядерных средств. Их создадут на базе космических ракет под названием "Чанчжэн-5". Как утверждают в Китае, их специалисты уже за 10 лет смогут создать данное средство для коррекции орбиты астероидов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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