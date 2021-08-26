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В NASA предупредили о приближении к Земле большого астероида

В момент максимального сближения он будет находиться ближе к нам, чем Луна

сегодня, 12:50
Автор:

Денис Подставной

К Земле приближается крупный астероид. Об этом сообщает издание Focus. 

В NASA предупредили о приближении к Земле большого астероида

К Земле приближается астероид 2010 RJ53. Фото из открытых источников.

Как стало известно, небесное тело под названием 2010 RJ53 максимально приблизится к нашей планете девятого сентября. Он этот момент расстояние между ним и Землей будет около 366 тысяч километров. Это означает, что в момент максимального сближения он будет находиться ближе к нам, чем Луна. 

Для справки: расстояние от Земли до Луны составляет 384 400 километра.

Отмечается, что астероид имеет диаметр примерно 774 метра. 

В американском ведомстве NASA заявили, что несмотря на близкое расстояние в момент максимального сближения, маловероятно, что данный объект столкнется с нашей планетой. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из NASA подсчитали вероятность столкновения астероида Бенну с Землей. Сообщается, что самое опасное сближение с нашей планетой произойдет 24 сентября 2182 года. Данное небесное тело считается одним из самых опасных для нас. Астероид обладает массой примерно 140 миллионов тонн и движется со скоростью 13 километров в секунду. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Китай собирается защищать нашу планету от астероидов. Ученые из Поднебесной должны создать специальные ракеты. Космический флот должен будет защищать Землю и состоять из множества безъядерных средств. Их создадут на базе космических ракет под названием "Чанчжэн-5". Как утверждают в Китае, их специалисты уже за 10 лет смогут создать данное средство для коррекции орбиты астероидов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://focus.ua/technologies/491213-v-sem-raz-bolshe-chem-rodina-mat-krupnyy-asteroid-proletit-ryadom-s-zemley-v-sentyabre
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