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Главная Новости IT космос В NASA подсчитали вероятность столкновения астероида Бенну с Землей
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В NASA подсчитали вероятность столкновения астероида Бенну с Землей

Самое опасное сближение с нашей планетой произойдет 24 сентября 2182 года

сегодня, 19:03
Автор:

Денис Подставной

Специалисты из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства оценили риск столкновения с нашей планетой астероида Бенну. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 

В NASA подсчитали вероятность столкновения астероида Бенну с Землей

Астероид Бенну. Фото: NASA

Астероид под названием Бенну считается одним из самых опасных для Земли. Он обладает массой 140 000 000 тонн, движется со скоростью 13 километров в секунду. 

В NASA посчитали, что вероятность столкновения данного космического камня с Землей равняется 1 из 2700 (0,037%). Он пройдет поблизости с нашей планетой в 2135 году. 

Бенну является одним из двух главных кандидатов на столкновение с Землей. Также специалисты присматривают за астероидом под названием 1950 DA.

Самое опасное сближение с нашей планетой произойдет 24 сентября 2182 года. Общая вероятность столкновения в течение 2300 года составит примерно 0,057%. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вертолетный дрон NASA Ingenuity прислал на Землю новые завораживающие фотографии с красной планеты. Он сделал их во время своего очередного полета. Ученые рассказали, что во время своего одиннадцатого рейса вертолет летел со скоростью пять метров в секунду. Это позволило ему добраться до своего восьмого аэродрома за 130 секунд. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые сделали новую фотографию Венеры. Снимки были получены благодаря космическому аппарату BepiColombo. Полученные изображения были слегка отредактированы для повышения контрастности и использования полного динамического диапазона. Фотографии сделали во время того, как космический корабль приблизился к "сестре" Земли для выполнения гравитационного манёвра. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-spacecraft-provides-insight-into-asteroid-bennu-s-future-orbit
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