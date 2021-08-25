NASA опубликовало фото "улыбающегося" кратера на Марсе

Ученые американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали кратер Happy Face на поверхности красной планеты. Фотография была опубликована на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

NASA показало необычный кратер. Фото: AP

Сообщается, что космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter уже на протяжении десятилетия осуществлял наблюдение за так называемым кратером Happy Face, который находится в южной полярной области Марса.

Улыбающееся лицо, которое можно увидеть на изображении, демонстрирует цветовые вариации яркого инея и темно-красной земли на красной планете из-за термической эрозии и изменения углекислого газа солнцем для создания круглых узоров на поверхности.

Измерение изменений в течение марсианского года помогает ученым понять долгосрочные климатические тенденции и годовой оборот полярного льда на Марсе.





Фото:⁣ NASA/JPL-Caltech/University of Arizona⁣

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что специалистам из американского ведомства NASA удалось запечатлеть "гостя из каменного века". Им является комета, которая ранее откололась от большего небесного тела. Сообщается, что его можно было наблюдать пять тысяч лет назад. Она разделилась на маленькие ледяные осколки в середине прошлого года, когда находилась дальше от Солнца, чем наша планета. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что специалисты NASA запечатлели удивительный космический объект. Им является остаток сверхновой, который образовался в результате взрыва массивной звезды. После взрыва по космическому пространству прокатились ударные волны со скоростью в несколько миллионов километров в час. Изображение удалось получить благодаря телескопу Hubble. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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