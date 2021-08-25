logo
Русский Українська

BTC/USD

47698.19

ETH/USD

3143.62

LTC/USD

173.68

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT космос NASA опубликовало фото "улыбающегося" кратера на Марсе
commentss НОВОСТИ Все новости

NASA опубликовало фото "улыбающегося" кратера на Марсе

Mars Reconnaissance Orbiter уже на протяжении десятилетия осуществлял наблюдение за кратером

сегодня, 12:08
Автор:

Денис Подставной

Ученые американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали кратер Happy Face на поверхности красной планеты. Фотография была опубликована на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

NASA опубликовало фото "улыбающегося" кратера на Марсе

NASA показало необычный кратер. Фото: AP

Сообщается, что космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter уже на протяжении десятилетия осуществлял наблюдение за так называемым кратером Happy Face, который находится в южной полярной области Марса.

Улыбающееся лицо, которое можно увидеть на изображении, демонстрирует цветовые вариации яркого инея и темно-красной земли на красной планете из-за термической эрозии и изменения углекислого газа солнцем для создания круглых узоров на поверхности.

Измерение изменений в течение марсианского года помогает ученым понять долгосрочные климатические тенденции и годовой оборот полярного льда на Марсе.

NASA опубликовало фото ”улыбающегося” кратера на Марсе - фото 2

Фото:⁣  NASA/JPL-Caltech/University of Arizona⁣

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что специалистам из американского ведомства NASA удалось запечатлеть "гостя из каменного века". Им является комета, которая ранее откололась от большего небесного тела. Сообщается, что его можно было наблюдать пять тысяч лет назад. Она разделилась на маленькие ледяные осколки в середине прошлого года, когда находилась дальше от Солнца, чем наша планета. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что специалисты NASA запечатлели удивительный космический объект. Им является остаток сверхновой, который образовался в результате взрыва массивной звезды. После взрыва по космическому пространству прокатились ударные волны со скоростью в несколько миллионов километров в час. Изображение удалось получить благодаря телескопу Hubble. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CS7p7F-PYmp/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ