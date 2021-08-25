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Главная Новости IT космос Ученые NASA показали, как марсоход бурит горные породы красной планеты (ФОТО)
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Ученые NASA показали, как марсоход бурит горные породы красной планеты (ФОТО)

Образцы могут быть использованы для поиска признаков прошлой жизни на красной планете

сегодня, 13:24
Автор:

Денис Подставной

В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства показали, как проходит добыча образцов породы с красной планеты. Снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

Ученые NASA показали, как марсоход бурит горные породы красной планеты (ФОТО)

Марсоход Curiosity добывает образцы марсианской породы. Фото: NASA.

Сообщается что на момент создания данного мозаичного изображения шестиколесный ровер NASA Curiosity получил 32 образца марсианской породы с помощью дрели, прикрепленной к манипулятору робота.

Ученые отметили, что образцы могут быть использованы для поиска признаков прошлой жизни на красной планете путем анализа химических, минеральных, физических и органических характеристик горных пород.

Камера на конце манипулятора, называемая Mars Hand Lens Imager, фотографировала каждый круговой слепок.

Ученые NASA показали, как марсоход бурит горные породы красной планеты (ФОТО) - фото 2

Фото:  NASA/JPL-Caltech/MSSS⁣.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter уже на протяжении десятилетия осуществлял наблюдение за кратером, который называют Happy Face. Его форма напоминает смайлик.  Happy Face находится в южной полярной области красной планеты. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые из американского ведомства NASA смогли запечатлеть в космосе остаток сверхновой. Он образовался в результате взрыв звезды. Сообщается, что после взрыва по космическому пространству пронеслись взрывные волны, скорость которых достигала нескольких миллионов километров в час. Данный космический объект расположен в карликовой галактике под названием Большое Магелланово Облако. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CS-JkiGv_6Q/
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