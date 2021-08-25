Ученые NASA показали, как марсоход бурит горные породы красной планеты (ФОТО)

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Денис Подставной
В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства показали, как проходит добыча образцов породы с красной планеты. Снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.
Марсоход Curiosity добывает образцы марсианской породы. Фото: NASA.
Сообщается что на момент создания данного мозаичного изображения шестиколесный ровер NASA Curiosity получил 32 образца марсианской породы с помощью дрели, прикрепленной к манипулятору робота.
Ученые отметили, что образцы могут быть использованы для поиска признаков прошлой жизни на красной планете путем анализа химических, минеральных, физических и органических характеристик горных пород.
Камера на конце манипулятора, называемая Mars Hand Lens Imager, фотографировала каждый круговой слепок.
Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter уже на протяжении десятилетия осуществлял наблюдение за кратером, который называют Happy Face. Его форма напоминает смайлик. Happy Face находится в южной полярной области красной планеты. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые из американского ведомства NASA смогли запечатлеть в космосе остаток сверхновой. Он образовался в результате взрыв звезды. Сообщается, что после взрыва по космическому пространству пронеслись взрывные волны, скорость которых достигала нескольких миллионов километров в час. Данный космический объект расположен в карликовой галактике под названием Большое Магелланово Облако. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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