Китайский марсоход Zhurong прислал новое панорамное фото Марсианской пустоши (ФОТО)

Китайский шестиколесный ровер под названием Zhurong прислал на нашу планету новые фотографии с Марса. Об этом сообщает издание Space.com.

Марсоход Zhurong, Фото из открытых источников.

Китайский марсоход Zhurong создал новый панорамный снимок своего окружения в Утопии Планития, чтобы отметить 100 дней активности на Красной планете.

Отмечается, что с момента выхода на поверхность Марса (22 мая), шестиколесный марсоход на солнечной энергии уже преодолел расстояние в 1064 метра. Однако уже с середины этого месяца Zhurong и его спутник Tianwen-1, который находится на орбите будут переведены в безопасный режим поскольку заряженные частицы Солнца мешают их связи с Землей.

На горизонте панорамы можно увидеть ряд деталей, в том числе, над антенной Zhurong, место, где приземлился марсоход в мае.

Для справки: После приземления 14 мая и выхода на поверхность неделю спустя, Zhurong двигался на юг от своей посадочной платформы, анализируя различные скалы, дюны и другие объекты.





Фото: CNSA/PEC.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA запечатлело особенности поверхности красной планеты. На снимке, который удалось получить благодаря космическому аппарату NASA можно увидеть одну из самых крупных долин Марса. Она является высохшим руслом реки. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что космический телескоп NASA Hubble запечатлел завораживающий объект в космосе. Сообщается, что он находится в созвездии стрельца, на расстоянии 20 тысяч световых лет от нашей планеты. Данный объект был открыт астрономом немецкого происхождения еще в 1784 году. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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