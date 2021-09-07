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Главная Новости IT космос Космический телескоп NASA Hubble запечатлел завораживающий объект в космосе (ФОТО)
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Космический телескоп NASA Hubble запечатлел завораживающий объект в космосе (ФОТО)

Объект находится на расстоянии 20 тысяч световых лет от нас

сегодня, 12:16
Автор:

Денис Подставной

Астрономы с помощью широкоугольной камеры, которая установлена на борту космической обсерватории NASA/ESA Hubble, запечатлели удивительный объект в космосе. Снимок был опубликован на официальном сайте аппарата. 

Космический телескоп NASA Hubble запечатлел завораживающий объект в космосе (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников.

Как стало известно, специалисты смогли получить изображение звёздного скопления под названием NGC 6717, которое расположено в созвездии Стрельца, на расстоянии более 20 тысяч световых лет от нашей планеты. 

Отмечается, что NGC 6717 является шаровым звездным скоплением. Оно отличается от  рассеянного скопления большим количеством звезд и четко очерченной формой. 

Для справкишаровые скопления содержат больше звезд в их центрах, чем на их внешних краях. NGC 6717 была открыта в 1784 году астрономом немецкого происхождения Фридрихом Вильгельмом Гершелем. 

Космический телескоп NASA Hubble запечатлел завораживающий объект в космосе (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA/ESA Hubble. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что NASA запечатлело удивительную особенность поверхности Марса. В американском ведомстве отметили, что на изображении, которое было получено благодаря космическому аппарату Mars Reconnaissance Orbiter, линии и цвета напоминают абстрактную картину. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что астронавт Европейского космического агентства с борта Международной космической станции (МКС) запечатлел одно из самых красивых атмосферных явлений нашей планеты. Специалисты рассказали, что оно образуется, когда  входящая энергия и частицы от нашего светила взаимодействуют с магнитным полем Земли. Это вызывает вспышки света и цвета в магнитосфере. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://esahubble.org/images/potw2136a/
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